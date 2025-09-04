Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela: ¿por qué?. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) (Photo by LUIS ACOSTA/AFP via Getty Images) / LUIS ACOSTA

La Selección Colombia se alista para su doble enfrentamiento por las Eliminatorias sudamericanas. Inicialmente, enfrentará a Bolivia en Barranquilla y posteriormente se medirá con Venezuela en Maturín.

Selección Colombia / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

Se trata de un momento crucial para la Tricolor, debido a que se definirán los seis seleccionados que avanzarán directamente al Mundial del 2026, así como el equipo que irá al repechaje.

Por lo pronto, el cuadro nacional está en posición de clasificación, teniendo en cuenta que es sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos y +4 en la diferencia de gol. Y así espera mantenerse de cara al cierre de las clasificatorias.

Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia

Para el partido ante Bolivia, programado para el 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, la Selección Colombia no podrá contar con dos de los futbolistas inicialmente convocados por Néstor Lorenzo. El primero de ellos es Daniel Muñoz, habitual titular en la demarcación de lateral derecho; el otro en la lista es Kevin Castaño, alternativa en el mediocampo.

Daniel Muñoz en la Selección Colombia / Getty Images / FCF Ampliar

Los dos jugadores recibieron su segunda amonestación durante el duelo ante Argentina en Buenos Aires y por tal motivo deben pagar una fecha de suspensión. Así las cosas, para el último compromiso estarán disponibles.

Posibles bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela

El cierre de las Eliminatorias para la Selección Colombia se llevará a cabo en casa de Venezuela, su clásico rival. Si bien toca esperar por lo que ocurra con los futbolistas en los próximos días, hay un total de 12 jugadores que se podrían perder el partido en Maturín por acumulación de tarjetas. Ellos son:

Dávinson Sánchez

Andrés Román

Jaminton Campaz

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Jhon Janer Lucumí

Juan Fernando Quintero

Johan Mojica

Jhon Arias

Camilo Vargas

Yerson Mosquera

Jorge Carrascal

¿Dónde ver a Colombia en Eliminatorias?

No olvide que los dos partidos de la Selección en esta doble jornada de Eliminatorias podrá verlos en el servicio de televisión satelital de DIRECTV, así como en las plataformas de streaming y TV en vivo DGO.