Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela: ¿por qué?
El cuadro nacional buscará la clasificación anticipada a la Copa del Mundo.
La Selección Colombia se alista para su doble enfrentamiento por las Eliminatorias sudamericanas. Inicialmente, enfrentará a Bolivia en Barranquilla y posteriormente se medirá con Venezuela en Maturín.
Se trata de un momento crucial para la Tricolor, debido a que se definirán los seis seleccionados que avanzarán directamente al Mundial del 2026, así como el equipo que irá al repechaje.
Por lo pronto, el cuadro nacional está en posición de clasificación, teniendo en cuenta que es sexto en la tabla de posiciones con 22 puntos y +4 en la diferencia de gol. Y así espera mantenerse de cara al cierre de las clasificatorias.
REPASE ACÁ LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DE COLOMBIA EN LAS ELIMINATORIAS
Confirman dos bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia
Para el partido ante Bolivia, programado para el 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, la Selección Colombia no podrá contar con dos de los futbolistas inicialmente convocados por Néstor Lorenzo. El primero de ellos es Daniel Muñoz, habitual titular en la demarcación de lateral derecho; el otro en la lista es Kevin Castaño, alternativa en el mediocampo.
Los dos jugadores recibieron su segunda amonestación durante el duelo ante Argentina en Buenos Aires y por tal motivo deben pagar una fecha de suspensión. Así las cosas, para el último compromiso estarán disponibles.
Le puede interesar: Certero mensaje que Abel Aguilar le mandó a Lorenzo, previo a Eliminatorias
Posibles bajas de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela
El cierre de las Eliminatorias para la Selección Colombia se llevará a cabo en casa de Venezuela, su clásico rival. Si bien toca esperar por lo que ocurra con los futbolistas en los próximos días, hay un total de 12 jugadores que se podrían perder el partido en Maturín por acumulación de tarjetas. Ellos son:
- Dávinson Sánchez
- Andrés Román
- Jaminton Campaz
- Richard Ríos
- Juan Camilo Portilla
- Jhon Janer Lucumí
- Juan Fernando Quintero
- Johan Mojica
- Jhon Arias
- Camilo Vargas
- Yerson Mosquera
- Jorge Carrascal
Entérese acá: Qué tiene que hacer la Selección Colombia para clasificar DIRECTO al Mundial 2026
¿Dónde ver a Colombia en Eliminatorias?
No olvide que los dos partidos de la Selección en esta doble jornada de Eliminatorias podrá verlos en el servicio de televisión satelital de DIRECTV, así como en las plataformas de streaming y TV en vivo DGO.