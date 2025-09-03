¿Qué necesita Venezuela para clasificar DIRECTO al Mundial de 2026? Resultados y puntos

La Selección de Venezuela tiene el mayor reto de su historia futbolística. Clasificar por primera vez a un Mundial de fútbol. Y podría lograrlo cuando termine la última doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana, que define quienes irán al Mundial 2026.

La Vinotinto enfrentará a dos duros rivales en la fecha. Primero, lo hará ante Argentina en el estadio Mas Monumental en partido que se jugará a las 6:30 de la tarde. Y en la última fecha, enfrentará a Colombia en el Monumental de Maturín a la misma hora.

En la tabla de posiciones, Venezuela ocupa el séptimo lugar con 18 puntos. Es decir, está en el repechaje. Si terminara en este lugar ya sería histórico pues nunca antes lo había conseguido. Pero, puede aspirar a más.

Si vence en los dos partidos y Colombia no le gana a Bolivia en la primera jornada, puede lograr la hazaña de clasificarse de forma directa a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

¿Cómo podría Venezuela clasificar directo a la Copa del mundo?

Venezuela es séptima con 18 puntos. Si vence a Argentina y a Colombia terminaría con 24 unidades. Bolivia no sería un obstáculo pues si gana los dos partidos y los del altiplano también, Bolivia quedaría en el repechaje.

Su problema es Colombia. Pues para que esto suceda, además de ganar los dos partidos, necesitaría en primer lugar que Colombia no le gane a Bolivia en el Metropolitano. Si el equipo de Néstor Lorenzo consigue los tres puntos, llegaría a 25 y sería inalcanzable en el sexto lugar.

Si Venezuela empata ante Argentina y Colombia pierde y en la última jornada vence a Colombia, quedarían empatados en puntos y se tendría que definir por diferencia de goles. En este momento Colombia tiene +4 y Venezuela -4.

Y si pierde, el panorama se complica pues si Bolivia vence a Colombia, incluso le quitaría el puesto de repechaje. Es decir, que para clasificar directo, tendría que asegurar los seis puntos y esperar que Colombia pierda ante Bolivia.