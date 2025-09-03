Camiseta de la Selección Colombia tiene hasta el 30% de descuento: ¿dónde y cómo comprarla?. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

La Selección Colombia se alista para una jornada que puede ser histórica en las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional enfrentará a Bolivia en Barranquilla y visitará a Venezuela en Maturín, duelos en los que podría certificar su clasificación al Mundial del 2026.

Para lo anterior, el equipo colombiano debe ganar al menos uno de sus dos partidos. De lo contrario, podría caer al repechaje, dependiendo de lo que pueda hacer Venezuela, o incluso quedar eliminado, a la espera de lo que haga Bolivia.

Jugadores de Colombia forman en un partido por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre las selecciones de Colombia y Perú en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia).

Así pues, la ilusión de los aficionados es total, pues sueñan con ver a la Tricolor nuevamente en una Copa del Mundo, algo que no ocurre desde Rusia 2018.

Camiseta de la Selección Colombia tiene hasta el 30% de descuento

Pensando en el apoyo a la Selección Colombia de cara a los partidos venideros en Eliminatorias, los hinchas tendrán la posibilidad de adquirir la indumentaria oficial con un descuento del 30% en las tiendas Adidas.

Para ello, simplemente deberán ingresar a la página web de la marca alemana y dirigirse a la sección de equipos. Allí encontrarán las equipaciones de local y visitante, todas con descuento.

Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol ante Paraguay en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia).

La camiseta versión jugador, tanto para hombres como para mujeres, normalmente cuesta 499.950 pesos, pero ahora está en 349.965 pesos y si la persona tiene cuenta activa en Adidas, el valor baja hasta los 299.970 pesos.

Entretanto, la camiseta normal para hombres y mujeres tiene su precio base en 349.950 pesos. Con el 30% de descuento queda en 244.965 pesos (casi 250 mil pesos de ahorro) y si se tiene cuenta activa en la plataforma queda en tan solo 209.970 pesos.

Así se encuentra la situación en cuanto al uniforme oficial de la Selección, a la espera claro de las camisetas que próximamente saldrán. Por un lado, la que rinde homenaje al equipo de los años 90 con Freddy Rincón y el ‘Pibe’ Valderrama; mientras que se está a la espera de la indumentaria a utilizar en el Mundial, cuyas primeras imágenes se han filtrado en redes sociales.