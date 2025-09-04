A qué hora juega Venezuela vs Argentina y dónde verlo EN VIVO: Siga la transmisión en directo. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images) / Edilzon Gamez

Se avecina la última doble jornada de las Eliminatorias sudamericanas. En este lapso se definirán los seis seleccionados que representarán a Conmebol en la Copa del Mundo 2026, así como el que vaya a disputar la repesca internacional.

Últimas dos jornadas de las Eliminatorias sudamericanas / Composición: Caracol Radio Ampliar

Entre los partidos más llamativos de la fecha 17 destaca el Argentina vs. Venezuela en Buenos Aires, donde se le dará el último adiós a Lionel Messi, por lo menos en cuanto a clasificatorias mundialistas se refiere.

Para la Vinotinto será también un duelo especial, debido a que está luchando por clasificarse a la Copa del Mundo. Por lo pronto se encuentra en zona de repechaje, aunque podría arrebatarle esa sexta plaza a Colombia, con quien disputará la última jornada de las Eliminatorias.

Infórmese a continuación: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar DIRECTO al Mundial de 2026?

A qué hora juega Venezuela vs. Argentina y dónde verlo EN VIVO

El partido entre Argentina y Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias se jugará en el Estadio Monumental de Buenos Aires y está programado para el jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana). Las mejores acciones de este partido las podrá seguir en la página web de Caracol Deportes.

Vale la pena aclarar que cuatro de los cinco partidos de esta jornada se jugarán en simultáneo, debido a que Conmebol planea darle prioridad al Fair Play. Prográmese a continuación:

Colombia vs. Bolivia

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Uruguay vs. Perú

Brasil vs. Chile

Tabla de posiciones de las Eliminatorias sudamericanas

Argentina es la líder absoluta de las Eliminatorias sudamericanas con 35 unidades, previamente clasificada al Mundial; Venezuela es séptima con 18 puntos y con aspiraciones de llegar al campeonato del próximo año.

Repase acá la tabla de posiciones: