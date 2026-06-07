Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé se reúnen con estrellas del fútbol previo a la Copa del Mundo 2026

El cortometraje “Rip The Script” (“Muerte al guión”) presenta un set de grabación en el que varias estrellas del fútbol participan en la producción de un contenido publicitario. Sin embargo, el director del proyecto se muestra cada vez más frustrado por las actuaciones de los jugadores, quienes terminan rompiendo con lo establecido y abandonando el libreto.

A partir de ese momento, los futbolistas escapan del set mientras se pasan el balón entre ellos, sorteando a los miembros de seguridad que intentan detenerlos. La persecución atraviesa distintos escenarios de grabación y sirve como hilo conductor de una pieza cargada de referencias al deporte, la música y la cultura popular.

La producción también incorpora a figuras de otras disciplinas y del entretenimiento como LeBron James, Serena Williams, Travis Scott, Kim Kardashian, Young Miko y LISA. Asimismo, aparece Jason Sudeikis retomando su reconocido personaje de Ted Lasso, aportando un toque de humor a la narrativa.

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Durante el recorrido también se observan leyendas ya retiradas como Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba y Eric Cantona. Mientras los futbolistas continúan su huida con el balón en los pies, estas glorias del deporte desempeñan diferentes roles dentro del set, entre ellos la presentación de un noticiero deportivo.

Uno de los momentos más llamativos tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo, quien aparece junto a LeBron James y un grupo de empresarios que les presentan un proyecto relacionado con sus despedidas del deporte profesional. Ambos rechazan la propuesta y, posteriormente, el portugués emerge de entre las llamas, en una escena que simboliza su permanencia, vigencia y resistencia en la élite del deporte.

El cortometraje concluye con el regreso de los jugadores al set de grabación. Allí participan en una jugada colectiva que termina con un gol del delantero noruego Erling Haaland, cerrando la historia con un mensaje de creatividad, libertad y pasión por el juego.

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