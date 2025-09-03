Tres vehículos fueron incinerados en la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó

Pereira.

El hecho se registró sobre la vía Panamericana en el sector conocido como Peñas del Olvido, tramo que conecta al municipio de Tadó con el corregimiento de Guarato, jurisdicción del departamento del Chocó. Esta ha sido una zona históricamente vulnerable a acciones armadas.

Según conoció Caracol Radio, hombres armados, presuntamente integrantes del ELN, interceptaron los tres vehículos, obligaron a descender a los conductores y posteriormente procedieron a incinerar los automotores. Por fortuna, los conductores se encuentran fuera de peligro y no se reportan heridos en esta incursión del grupo ilegal.

Ante la gravedad del incidente, un contingente del Ejército Nacional, adscrito a la Brigada 15 que opera en el Chocó, fue desplegado en la zona para verificar la situación, brindar seguridad a los viajeros y realizar las labores de investigación. Israel Londoño, secretario de gobierno de Risaralda, confirmó el hecho y manifestó que esta acción criminal afecta la movilidad por la carretera Panamericana.

Lea también: Autoridades temen retaliaciones del Clan del Golfo en Risaralda tras muerte de alias ‘Colonia’

“Tengo pendiente ir a la Virginia a hablar con el señor alcalde. Ya me entrevisté con el doctor Mauricio y con el alcalde de Dosquebradas. Incluso estuve en un curso de seguridad en Dosquebradas. La policía continúa con sus estrategias y su equipo de trabajo, dinamizando el servicio”, agregó Londoño.

Este nuevo hecho de violencia genera preocupación entre la población y transportadores que frecuentan esta importante arteria vial, vital para la conectividad entre el Chocó y Risaralda, y confirma las denuncias del gremio transportador que ha venido alertando de manera frecuente los hostigamientos, extorsiones y amenazas que sufren por parte de este grupo subversivo, así lo ratificó Juan Diego Ortiz, miembro de la Confederación Colombiana de Transportadores.

“Los transportadores del Chocó enfrentan constantes amenazas de grupos subversivos, incluyendo extorsiones y advertencias de quemar vehículos. A pesar de reuniones con autoridades y la promesa de militarizar la vía Risaralda-Chocó, no se han visto resultados. El sector está en crisis y hace un llamado urgente al gobierno para que actúe, ya que la situación es insostenible”, agregó Ortiz.

Recordemos que durante este año se han presentado más de tres enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el ELN en jurisdicción del Chocó y se han desactivado explosivos en dos vehículos que fueron atravesados en la carretera.

Le puede interesar: Abatido en Risaralda alias ‘Colonia’, encargado de la expansión del Clan del Golfo al Eje Cafetero