Metro de Bogotá llegó al 60%: cuántos trenes tendrá la Línea 1 y fecha de inicio de operaciones

Con corte al 6 de agosto de 2025, la Primera Línea del Metro de Bogotá completó un avance del 60%, con cerca de 215 frentes de obra a lo largo de la ciudad. Las obras también se concentran en los edificios de acceso de las 16 estaciones que hacen parte de este proyecto de movilidad. 10 estarán integradas con Transmilenio para facilitar la movilidad de los habitantes de la capital.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la Línea 1 tendrá una longitud de 24 kilómetros e iniciará operaciones con 30 trenes, beneficiando a 2,9 millones de ciudadanos en Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

En el marco de la conmemoración del cumpleaños número 487 de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los dos primeros trenes del megaproyecto llegarán en septiembre de este año:

“Ya tenemos los dos primeros trenes en camino hacia Bogotá, llegarán en septiembre a la ciudad (...) son cerca de siete kilómetros de viaducto y seguimos avanzando para por fin cumplir el sueño de los bogotanos de tener el Metro”.

Los vagones salieron de la fábrica, en China, el 25 de julio pasado. “Esos vagones llegaron al puerto de Qingdao, en China, fueron subidos al barco y arrancaron el 3 de agosto el viaje hacia Bogotá”, añadió el mandatario local.

Buenas noticias para Bogotá en su cumpleaños. ¡La Linea 1 del Metro llegó al 60%! pic.twitter.com/ft2mQgqSE7 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 6, 2025

Así son lo trenes Línea 1 del Metro de Bogotá

Cada tren de la línea del Metro mide 135 metros de largo, 2.90, metros de ancho (mínimo) y 3,90 metros de altura. Según explicó la Empresa Metro de Bogotá S.A., cada tren se compone de seis vagones, con capacidad para 300 personas por vagón, es decir que la capacidad total es de 1.800 personas.

Un aspecto que conviene destacar es que, los son 100% eléctricos y automáticos, por lo que no necesitan personal a bordo. La velocidad comercial promedio de 42,5 km/hora y la máxima de 80 km/hora

Los trenes del Metro de Bogotá funcionarán al principio con una diferencia de poco más de dos minutos (intervalo de 140 segundos) entre cada uno, moviéndose por carriles separados en ambas direcciones (sur a norte y norte a sur).

Fecha de inicio de operaciones

La fabricación de cada tren se realiza en China y dura aproximadamente nueve meses. Todos los trenes tendrán una prueba de 2.500 km en Bogotá, donde el 80% se realizarán en conducción automática.

Galán afirmó que en mayo del 2026, iniciará la prueba de trenes en 5,7 kilómetros de viaducto construidos, entre el patio taller (Bosa) y la estación 4 (Kennedy).

El patio taller es un espacio fundamental para la operación y mantenimiento de los trenes del Metro, donde se albergan tres de las fábricas más importantes del proyecto: la fábrica de pilotes PHC, la fábrica de vigas en U y la fábrica de vigas cajón. Con corte a junio de 2025, el avance de las redes del patio taller era del 64,03 %:

Vía férrea: 34,26 % ¡ya se han instalado 5.588 metros de vía!

Taller de mantenimiento mayor y menor: 56,55 %

Taller de mantenimiento de infraestructura: 62,44 %

Máquina de lavado: 57,42 %

Estación de servicio: 33 %

16 estaciones definitivas del Metro