Festival del Pescado y Chicharrón desde este jueves en Cartagena: conozca lugar y precios

Los asistentes podrán disfrutar de platos típicos y chicharrón al barril en el Centro Comercial Parque Heredia

Cartagena se prepara para una verdadera explosión de sabor. Desde este jueves 4 y hasta el domingo 7 de septiembre, el Festival del Pescado y del Marisco Playa Perla Mar llega al parqueadero del Centro Comercial Parque Heredia, con una oferta gastronómica que reúne lo mejor de la tradición costeña y una sorpresa poco convencional: el chicharrón como invitado especial.

En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de platos típicos como bocachico en viuda, frito y al cabrito; mojarras fritas y en zumo de coco; sierra frita; arroz de mariscos y cóctel de camarón, todos acompañados de la tradicional sopa de pescado, y lo mejor, a precios populares desde $18.000, comparables con los del mercado de Bazurto.

El toque diferencial lo pondrá el chicharrón al barril, preparado por el reconocido Rey del Chicharrón de Cartagena, quien se integra a este festival como un atractivo especial para los comensales que buscan nuevas combinaciones de sabor.

“Invitamos a todos los cartageneros y turistas a que se acerquen a Parque Heredia desde este jueves hasta el próximo domingo y deleiten su paladar con los mejores platos del mar y también con un delicioso chicharrón al barril”, expresó Jesús Chávez, organizador del evento.

El festival estará abierto todos los días desde las 11:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, garantizando comodidad, seguridad, ambiente familiar y parqueo gratuito para los asistentes.

Con esta propuesta, Cartagena vivirá un fin de semana de unión entre la tradición del pescao y la innovación del chicharrón, el matrimonio perfecto del sabor que promete conquistar a propios y visitantes.

