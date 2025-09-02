Cartagena y Bolívar conmemorarán el Mes del Patrimonio: estos son los eventos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, la Gobernación de Bolívar, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), la Red de Museos de Cartagena y Bolívar y la Universidad de Cartagena, han unido esfuerzos para conmemorar el Mes del Patrimonio con una variada agenda que llegará a los barrios, corregimientos y espacios culturales de la ciudad y el departamento.

La programación incluye el día de Puertas Abiertas en los Museos, entrada gratis para colombianos al Castillo San Felipe de Barajas, conversatorios, agenda cultural en los museos, rutas patrimoniales, así como una completa oferta de actividades en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias, Centros Culturales y Casas de Cultura de Cartagena, invitando a la ciudadanía a reconocer, valorar y celebrar el patrimonio material e inmaterial que identifica y enorgullece a nuestra región.

Además, se realizarán charlas y recorridos en alianza con la Academia de Historia de Cartagena y el lanzamiento del programa Vigías del Patrimonio de la Institución Educativa La Milagrosa.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, destacó que esta agenda refleja el compromiso de la ciudad con su historia y sus expresiones culturales: “Cartagena es patrimonio de la humanidad. Durante este mes abrimos nuestras calles, plazas, museos y bibliotecas para que la comunidad se reconozca en sus tradiciones y las nuevas generaciones se apropien de ellas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que ese legado permanezca y se fortalezca.”

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, expresó: “Este mes es una oportunidad para reafirmar que el patrimonio se vive y se protege a diario. Con esta agenda conjunta queremos que cartageneros y bolivarenses celebren la riqueza de su cultura y se conviertan en guardianes de sus expresiones materiales e inmateriales”.

La invitación está abierta para que residentes y visitantes disfruten de las actividades que se extenderán durante todo el mes de septiembre, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia y la salvaguardia del patrimonio que hace de Cartagena y Bolívar territorios únicos en el mundo.

“Creemos firmemente que la mejor manera de cuidar lo que somos es propiciando espacios de encuentro, diálogo y apropiación patrimonial, donde las comunidades puedan reconocerse en su historia y proyectarse hacia el futuro. Estas actividades nos permiten fortalecer nuestra identidad y sentido de pertenencia”, indicó Lina Rodríguez, directora de ICULTUR.

Agenda

Estas son las principales actividades de la agenda:

*Corredor Cultural ‘Murallas vivas: voces y creencias en tránsito’ por Corporación Buen

Viernes 5 de septiembre

Vivir Baluarte de Santo Domingo.- 5:30 p.m.

*Conversatorio: “Educación que trasciende muros: programas educativos en museos de Cartagena”

Viernes 12 de septiembre

Museo Histórico de Cartagena- 4:00 p.m.

*Inauguración exposición ‘Guarrú, conjuro para devenir en lluvia’ de María Méndez

Viernes 12 de septiembre

Aljibe y casamata del Baluarte de Santa Catalina- 5:30 p.m.

*Ruta Exploradores del Patrimonio: La Memoria Viva, la Paz y la Esperanza

Sábado 13 de septiembre

Punto de Encuentro: Santuario Museo San Pedro Claver- 9:00 a.m.

*Tertulia Murallando

Martes 16 de septiembre*

*Ruta Movie Tours

Sábados 20 y 27 de septiembre

Punto de encuentro: Casa Museo Rafael Núñez- 9: 00 a.m.

*Muralla para todos con Coral societas

Sábado 20 de septiembre

Baluarte de Santo Domingo- 7:00 p.m.

*Títeres en el Patrimonio

En el marco del 25 Titirifestival de Cartagena

Miércoles 24 de septiembre

Museo Biográfico Madre Bernarda- 9:00 a.m.

*Inauguración del IV Encuentro Insular y de la Bahía Raíces 2025 del proyecto académico, cultural y comunitario Trenzando

Miércoles 24 de septiembre

Fuerte de San Fernando de Bocachica- 8:00 a.m.

*Muralla para todos con los títeres ‘Los mamarrachos parlanchines’ de William Hurtado

Viernes 26 de septiembre

Baluarte de Santo Domingo- 5:00 p.m.

*Ruta Exploradores del Patrimonio: Rostros de la Ciudad- Historia, Cultura y Patrimonio

Domingo 28 de septiembre

Punto de Encuentro: Torre del Reloj- 9:00 a.m.

*Jornada de Puertas Abiertas a los museos de Cartagena y Bolívar

Domingo 28 septiembre

Museos de Cartagena y Bolívar- De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

*Taller: Lienzo Vivo del Patrimonio

Domingo de 28 septiembre

Museo Histórico de Cartagena y Casa Museo Rafael Núñez- 11:00 a.m.

Dirigido a niños, jóvenes, adultos y familias

*Entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas ‘Entre murallas y corazones’.

Domingo 28 de septiembre

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.