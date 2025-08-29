Fiestas de la Independencia de Cartagena 2025: Fechas, eventos e invitados

Las Fiestas de la Independencia que se celebran en Cartagena en el mes de noviembre son un gran evento para toda la ciudad, ya que atrae a un gran número de turistas a celebrar las raíces y la idiosincrasia de la región.

Este jueves se realizó el lanzamiento oficial del evento en Bogotá, con la presencia del Alcalde Dumek Turbay, la representante al reinado de la belleza por Cartagena, María Paula Berrío, la Gerente de las fiestas, Alejandra Espinosa y personajes reconocidos del país.

Lea también: Fiestas de Independencia 2025 en Cartagena tendrán a Marc Anthony, Maluma y Carlos Vives

Lanzamiento Ferias de la Independencia de Cartagena, en Bogotá. Foto: Caracol Radio Ampliar

¿Cuándo se celebran las Fiestas de la Independencia?

Este año las fiestas iniciarán el 11 de noviembre y se extenderán por varios días hasta el 17 de noviembre, donde se podrá celebrar también la independencia de Cartagena con varios eventos conmemorativos.

Eventos destacados:

Noviembre 7: Entrega de las llaves de la ciudad a las candidatas al concurso nacional de belleza

a las candidatas al concurso nacional de belleza Noviembre 9: Fiestas de los grandes lanceros y actores festivos

Noviembre 13: Lectura del bando

El Festival Náutico y Bololó del Arsenal se realizará el 14 y 15 de noviembre. Este año será especial porque tendrán por primera vez dos días para realizar esta actividad.

Este año será especial porque tendrán por primera vez dos días para realizar esta actividad. el 17 de noviembre será la mítica Velada de Elección y Coronación de la Reina de la Independencia donde se contará con la presentación central del dueto Lil Silvio y El Vega.

¿Cuál es la apuesta para el 2025?

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que llevan bastantes meses preparándose para este evento que: “No solo es de los cartageneros, es una fiesta para todo el mundo”.

También indicó que este año es especial porque: “se ha hecho un gran esfuerzo para que Cartagena pueda recuperar su brillo y ser una ciudad para unirnos a todos”.

Para esta nueva edición de las Fiestas el lema del encuentro es: “La fiesta que nos une” y bajo esa frase es el enfoque a donde se están llevando todos los esfuerzos realizados de la ciudad.

Por su parte, María Paula Berrío, actual señorita Cartagena 2025, hizo una invitación muy especial para conocer su ciudad natal: “Yo soy cartagenera desde la cuna, de pura cepa, lo más lindo es conocer cada uno de los barrios de Cartagena, esa es mi invitación para todos los colombianos y extranjeros”... “Estoy muy feliz porque desde chiquita me soñé estando en el desfile, bailando y que toda la gente se contagie de mi actitud, este año cumplo ese sueño”

Para ponerle el toque musical a las Fiestas de la Independencia habrá varias presentaciones de artistas de talla internacional y reconocidos en el país como Maluma, Carlos Vives y Elder Dayán quienes tendrán sus presentaciones el 14 de noviembre

Mientras que Marc Anthony, Rafa Pérez y Rikarena estarán en los escenario el 15 de noviembre.

La edición de este año promete ser, como su lema lo indica “la fiesta que nos une”: una combinación de colores, baile, diversidad, belleza, música y sobre todo una celebración de la independencia de Cartagena y su gente.