Cartagena celebra la quinta versión del Festival del Raspao Cartagenero: ¿cuáles serán los precios?

Cartagena

Del 4 al 7 de septiembre, Cartagena volverá a llenarse de frescura con la quinta edición del Festival del Raspao Cartagenero, organizado por la Alcaldía Mayor, a través de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM). Un total de 24 vendedores de raspao serán los encargados de dar vida a este espacio familiar que honra uno de los postres más emblemáticos de la Costa Caribe.

El festival se llevará a cabo en la avenida Blas de Lezo (Centro Histórico), frente al Muelle de la Bodeguita, con horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Durante estas jornadas, los asistentes podrán escoger entre presentaciones de 7, 8 y 10 onzas, con precios que oscilarán entre $3.000 y $7.000.

Los sabores serán los protagonistas, con combinaciones tradicionales y propuestas innovadoras como manpiña, mangobiche, brownie, fresa, crema de coco, patilla, yuca, entre muchas otras que prometen sorprender.

“Con esta iniciativa seguimos posicionando el raspao como un símbolo de identidad cartagenera, al tiempo que respaldamos a los vendedores tradicionales, quienes con creatividad y esfuerzo mantienen viva una tradición que es parte del alma de la ciudad”, afirmó Tannis Puello Miranda, gerente de Espacio Público y Movilidad.

El Festival del Raspao Cartagenero no solo es una invitación a refrescarse y compartir en familia, sino también un homenaje a esos vendedores de tradición, que con cada raspao transmiten la esencia de Cartagena.