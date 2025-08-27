Operadores turísticos de Brasil realizarán evento internacional en Cartagena

Cartagena de Indias avanza en un importante logro en su estrategia de promoción turística al conquistar el mercado brasileño con la captación de un evento internacional de Bratzoa (Asociación de Touroperadores de Brasil), a realizarse en 2026: la Misión de Touroperadores de Bratzoa.

Este evento, que reúne a los principales actores del sector turístico de Brasil, será una oportunidad invaluable para promocionar la ciudad como destino turístico de excelencia en Sudamérica y generar mayor crecimiento en el número de turistas que visiten La Heroica.

La importancia de Bratzoa para el turismo

Bratzoa es la organización más importante del sector turístico en Brasil, y su realización en Cartagena de Indias representa un logro significativo en la misión de promoción turística internacional, con el liderazgo de la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo, en articulación con ProColombia.

Este evento permitirá a la ciudad mostrar su oferta cultural, histórica, natural, gastronómica, deportiva, vacacional, religiosa y de eventos a un público especializado del turismo. Para esta visita, la institucionalidad también se respaldó en Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar, Asotelca, Anato Noroccidente,, Cicavb Acodrés e Icultur.

El mercado turístico brasileño: una oportunidad en crecimiento

El mercado turístico brasileño es uno de los más importantes de Sudamérica, con una creciente demanda de destinos internacionales.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, en 2023, Brasil fue uno de los principales mercados emisores de turistas para Colombia, con más de 200.000 visitantes. De estos, más de 150.000 visitaron Cartagena de Indias, lo que demuestra el potencial de la ciudad para atraer a este mercado.

Un gran evento para Touroperadores de Brasil en Cartagena

En 2026, Cartagena de Indias será sede de un gran evento: la Misión de Touroperadores de Brasil, que reunirá a los principales actores del sector turístico de ese país para promocionar y vender la ciudad como destino turístico multisegmento.

Este evento representará, a mediano y largo plazo, un incremento de turistas brasileños para la ciudad y un hito importante en la misión de promoción turística de Cartagena.

“Brasil es un mercado estratégico para la internacionalización de nuestro turismo, y el trabajo articulado con aliados como Bratzoa fortalece nuestra presencia en ese país. Gracias a la conectividad aérea y a una oferta diferencial que combina historia, cultura, romance y cruceros, Colombia se consolida como “el País de la Belleza” en el corazón de los viajeros brasileños. Estos resultados se reflejan en el crecimiento de sus llegadas, que ya ocupan un lugar protagónico en el turismo internacional hacia nuestro país”, explicó Carmen Caballero.

Expectativas del destino

Se espera que la realización de este evento en Cartagena de Indias genere un impacto positivo en la economía local, con un incremento en la ocupación hotelera y un aumento en la demanda de servicios turísticos.

Además, se estima que la ciudad recibirá un mayor número de turistas brasileños en los próximos años, lo que consolida su posición como destino turístico líder en Colombia.

“Avanzamos en la misión de conquistar nuevos mercados para la promoción turística de Cartagena y empezamos a ver respuesta en Brasil. La captación de la Misión de Touroperadores de Bratzoa abre una puerta enorme para un movimiento en doble vía: ser sede de un evento de gran relevancia para el sector turístico y generar un impacto positivo que genere movimiento de turistas de ese país hacia nuestra ciudad. En estos días, los principales ejecutivos de esta organización realizan inspección de locaciones y experiencias para garantizar el éxito del evento. Estamos muy seguros de la capacidad que tenemos como destino y que Bratzoa nos visite es una señal clara de confianza”, destacó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Capacitación para conocer el perfil del turista Brasileño

Como parte de la agenda de familiarización de la delegación de Bratzoa, Corpoturismo articuló un espacio para capacitar a 70 empresarios cartageneros en el conocimiento del perfil del turista brasileño, de manera que se pueda generar un proceso de alistamiento en cuanto a oferta, planes, propuestas y paquetes que acerquen más la demanda a lo que el destino ofrece y se logre una exitosa sinergia que potencie el desarrollo de esta industria con la llegada de nuevos turistas.

“La región de Cartagena tiene un enorme potencial en nuestro mercado, ya que va mucho más allá del Caribe que conocemos, con una identidad única que combina lo que los brasileños buscan hoy en un viaje, con atractivos como cultura, historia, gastronomía, sol y playa.Esta visita institucional forma parte de una amplia estrategia de Braztoa con el destino, que contará con una serie de acciones de acercamiento con los operadores brasileños, incluyendo una misión comercial con estas empresas para ampliar las oportunidades de desarrollo de productos innovadores y personalizados”, comentó Marina Figueiredo, presidenta ejecutiva de Braztoa.