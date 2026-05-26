Policía recupera en Marialabaja una motocicleta que había sido hurtada hace diez años

En medio de actividades de verificación adelantadas por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, fue recuperada una motocicleta que había sido reportada como hurtada desde hace casi una década.

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El procedimiento se llevó a cabo en la calle El Tamarindo, zona urbana del municipio de Marialabaja, donde los investigadores detectaron irregularidades en el automotor durante labores de control.

La motocicleta recuperada es una Bajaj Bóxer, modelo 2014, avaluada en aproximadamente $3 millones.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo figuraba con denuncia penal por hurto desde el pasado 12 de enero de 2016, luego de haber sido robado de un parqueadero en la ciudad de Sincelejo, Sucre, lugar donde permanecía inmovilizado.

“El trabajo permanente de nuestros investigadores nos permite seguir recuperando bienes que habían sido afectados por el delito y devolver tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La motocicleta fue dejada a disposición de la Fiscalía 10 Local de Sincelejo, autoridad encargada de continuar con el proceso judicial correspondiente.