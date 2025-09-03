Envigado vence a Millonarios en octavos de final ida Copa Colombia: ¿Cuándo es el partido de vuelta?

Envigado vence a Millonarios en octavos de final ida Copa Colombia / @MillosFCoficial

Millonarios suma su segunda derrota consecutiva en Copa Colombia 2025. Esta vez cayó por la mínima diferencia en su visita al Envigado, por los octavos de final ida.

⏱️ 90' Termina el partido de ida en el Polideportivo Sur. El juego de vuelta será el martes 16 de septiembre en Bogotá. 🙌💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOS!



🍊 1-0 Ⓜ️ |#ENVvMFC pic.twitter.com/tAnKI858z0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 3, 2025

A pesar de haber llegado con aire en la camiseta por los dos triunfos obtenidos en Liga Colombiana (Junior y Águilas Doradas), el equipo de Hernán Torres volvió a dejar dudas por su flojísimo rendimiento y ineficacia de cara al gol.

Precisamente, en el Polideportivo Sur, Millonarios tuvo un total de diez remates, pero ninguno tuvo verdadero peligro sobre el pórtico que defendió el arquero Andrés Tovar. Entretanto, el Envigado logró llevarse la ventaja gracias a la anotación sobre los 14 minutos de Tomás Soto.

Un grosero error defensivo de Nicolás Giraldo fue aprovechado por Neymar Uribe, quien desbordó por derecha y envió un centro rasante. Dentro del área, Sergio Mosquera le erró al despeje y atrás de todos apareció Soto para fusilar al guardameta Diego Nova, que venía reemplazando al lesionado Guillermo de Amores.

El primer día de un prócer.

El sol vuelve a nacer en el Poli y #TomasSoto ilumina el marcador con un gol que encumbra a la cantera más linda de Colombia.



Aquí nadie se rinde



🍊#CanteraDeHéroes • #EFC pic.twitter.com/ZwQuEImQNP — Envigado Fútbol Club (@EnvigadoFC) September 3, 2025

Se trata de la segunda derrota en tres partidos dirigidos por Hernán Torres. Frente a esto, el azul deberá enderezar el camino para seguir subiendo posiciones en la Liga y avanzar las fases finales de la Copa.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Millonarios y Envigado en Copa Colombia?

El partido de vuelta entre Millonarios y Envigado en los octavos de final de la Copa Colombia 2025 se llevará a cabo el martes 16 de septiembre, a partir de las 8:10 de la noche. Los detalles de este partido podrá seguirlos en la página web de Caracol Deportes.

Prográmese acá con los demás partidos de vuelta en Copa:

América (0) vs. (1) Bucaramanga / 3 de septiembre

Medellín (0) vs. (0) Fortaleza / 3 de septiembre

Quindío (0) vs. (4) Nacional / 4 de septiembre

Santa Fe (1) vs. (1) Alianza / 9 de septiembre

Once Caldas (2) vs. (1) Pasto / 2 de octubre

Por otro lado, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira fueron los primeros clubes en meterse a los cuartos de final del certamen.