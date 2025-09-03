Teófilo Gutiérrez insulta a Michael Rangel por críticas a Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla enfrentó a Llaneros de Villavicencio en la novena jornada de la Liga Colombiana, el partido fue para los dirigidos por Alfredo Arias que son los líderes del campeonato con 20 puntos.

En medio de la goleada 4-0 en el estadio Metropolitano, se presentó un incidente entre Teófilo Gutiérrez, delantero del equipo local y Michael Rangel, atacante de los visitantes. El altercado se dio por unas declaraciones que el segundo dio en AS Colombia.

Teo entró al minuto 45 por Guillermo Paiva y en el momento del cambio aprovechó para increpar a Rangel que entró al mismo tiempo. “Estás hablando mucha ‘mondá’ y aquí duraste cuatro años y cobraste bien, papi”, le dijo el barranquillero.

Que añadió, “así que qué ‘mondá’ vas a hablar, cierra el culo marica”. A lo que Rangel contestó, “y cuando vine qué fue lo que pasó, maricón”. Y Gutiérrez replicó, “te hice campeón, te hice campeón dos veces, ‘pelao’”.

¿Qué dijo Rangel en AS Colombia?

Michael Rangel habló con el diario AS Colombia el pasado 26 de agosto, en la entrevista, el delantero habló sobre su experiencia en el paso por el Junior de Barranquilla.

“Siempre que fui a Junior nunca me pude consolidar, nunca pude ser titular. Incluso alcancé a escuchar, no sé si sea verdad o mentira, que de la parte de los directivos decían que no me pusieran a jugar, que siempre iba a estar de suplente”.

También dijo, “yo hubiese querido quedarme en América. Salgo de América y venía de ser goleador y campeón del torneo, llegué a Junior otra vez, donde no fui bien recibido, no sé que pasaba y la verdad ni entiendo por qué invirtieron el dinero que pagaron por mí, cuando nunca me iban a poner”.

“Llego a Junior y me reciben con un batacazo, que Julio Comesaña dice que no me va a utilizar, que no me pidió, que no me necesita, que soy el quinto delantero. Entonces uno ahí va perdiendo, me tocó quedarme por el tema de la pandemia, peleaba por un puesto, pero no era lo mismo”, expresó.