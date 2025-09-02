Millonarios recibe sorpresiva sanción de Dimayor, previo al clásico ante Santa Fe por Liga

La Dimayor publicó este lunes primer de septiembre la resolución número 86 del campeonato colombiano. En ella, se dan a conocer las multas y sanciones correspondientes a los 36 equipos de primera y segunda división.

Dentro del informe aparecen los castigos impuestos contra Millonarios, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga por el mal comportamiento de sus hinchas. Así pues, estos tres equipos tendrán que pagar lo descrito durante la décima fecha de la Liga 2025-II.

Millonarios es sancionado por Dimayor, previo al clásico ante Santa Fe

El Comité Disciplinario de la Dimayor decidió castigar a Millonarios con una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000) y una fecha de suspensión parcial de la Tribuna Norte por la protesta que realizó la barra ‘Comandos Azules’ durante el juego ante Unión Magdalena.

Aquel día, y frente a los malos resultados deportivos, los aficionados ubicados en la zona lateral del Estadio El Campín decidieron lanzar al terreno de juego sus zapatos, algo que atenta contra el reglamento. Asimismo, hubo invasión de campo de un individuo.

“Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego”, dice el documento.

Y complementa al respecto: "La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas“.

En este orden de ideas, Millonarios no podrá tener público en la zona norte, sitio en el que se hacen los ‘Comandos Azules’, de cara al clásico ante Santa Fe por la décima fecha. El compromiso se jugará este sábado 6 de septiembre a las 8:30 de la noche.

Junior y Bucaramanga también fueron sancionados

En cuanto al Junior de Barranquilla, la Comisión le impuso una fecha de suspensión parcial de una fecha a las siguientes tribunas: Suroccidental Alta, sectores 1, 2 y 3; Occidental Alta, sectores 6 y 7. Además de la multa económica de a once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

Lo anterior se dio por el lanzamiento de objetos y “actos de violencia”, los cuales “impidieron el normal desarrollo del partido”.

Por otro lado, el Bucaramanga también recibió una fecha de suspensión para la tribuna a Suroccidental Alta pétalo 1 y la consecuente multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000). Todo esto por “actos de violencia”, los cuales “impidieron el normal desarrollo del partido”.