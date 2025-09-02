Malas noticias en Millonarios de cara a sus próximos partidos del semestre. Este martes 2 de septiembre, el cuadro capitalino informó que uno de sus habituales titulares no estará disponible para el clásico ante Independiente Santa Fe, ni la llave ante Envigado en Copa Colombia.

Millonarios confirma dura baja para el clásico ante Santa Fe por Liga Colombiana

Millonarios confirmó en su página web que Guillermo de Amores sufrió una complicada lesión muscular y estará, por lo menos, un mes fuera de las canchas. Lo anterior debido al estrellón con Juan Pablo Vargas en el último partido ante Águilas Doradas.

“Millonarios FC informa que, tras realizarse pruebas diagnósticas, el jugador Guillermo de Amores presenta una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda. El jugador ya trabaja en su recuperación”, dice el parte médico entregado por la institución.

Por lo anterior, el guardameta uruguayo será la principal baja del cuadro albiazul, de cara al clásico capitalino de la fecha 10 ante Independiente Santa Fe. En su lugar estaría Diego Novoa o, de ser el caso, Iván Arboleda, quien regresó a la institución en la ventana de jugadores libres.

Es clave recordar que Novoa inició la temporada siendo el titular en Millonarios. Fue titular en los primeros tres partidos (recibió tres goles), en el cuarto ingresó para el segundo tiempo ante la lesión sufrida por De Amores y ahora, contra Águilas, nuevamente tuvo que actuar por los problemas físicos del uruguayo.

Partidos que se perdería De Amores

A la espera de que se confirme el tiempo de recuperación que tenga Guillermo de Amores, inicialmente no estaría disponible para los siguientes partidos: