Paloma Valencia cierra campaña en Medellín y envía un mensaje al país: “Terminaré con la Paz Total”

Medellín, Antioquia

Acompañada por cientos de personas, miembros y simpatizantes del Centro Democrático, así como por su incansable compañero, el expresidente Álvaro Uribe, la candidata presidencial Paloma Valencia visitó Medellín en el cierre de su campaña por el departamento de Antioquia.

Fue la oportunidad para referirse a varios temas. El primero de ellos, la Paz Total: “Prometo que, como comandante de las Fuerzas Armadas, terminaré con la Paz Total y reactivaré las órdenes de captura”, señaló durante su discurso.

De igual forma, la candidata fue tajante al señalar que la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda premió a alias ‘Calarcá’, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, la misma estructura que asesinó al periodista Mateo Pérez y cuyos responsables directos, según las autoridades, son ‘Chala’ y ‘Macho Viejo’.

Valencia hizo especial énfasis en la grave situación de orden público que atraviesan varias subregiones del departamento: “Me duele que la Antioquia libre hoy esté viviendo nuevamente la violencia que traen los grupos ilegales. Iván Cepeda, con su paz total, le entregó a Antioquia y a Colombia a la criminalidad. Iván Cepeda arrodilló nuestra Fuerza Pública e impidió que podamos transitar libremente por el país. Hoy asesinan a los muchachos que entran a hacer una entrevista. Hoy capturan a un narcoterrorista como ‘Calarcá’ en Anorí, y el Gobierno ordena que lo liberen”.

Esto mencionando las capturas que se realizaron en vías del departamento de Antioquia en las que estas personas se movilizaban en carros de la UNP y que fueron dejados en libertad al hacer parte de las negociaciones con el Gobierno y ser gestores de paz.

En su discurso, Valencia mencionó el recordado ‘Tarimazo’ en La Alpujarra: “Hoy el Gobierno sube en las tarimas a los peores criminales de Antioquia para que lo acompañen. Y eso, antioqueños, es lo que va a cambiar”.

Sobre la constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, expresó: “Una constituyente con un Gobierno que odia el equilibrio de poderes, que maltrata las Cortes, que maltrata al Congreso, que maltrata al Banco de la República y que ya anuncia que quiere cerrar hasta el Consejo de Estado. Esa es una advertencia clara de lo que pretende la nueva constituyente”.

Finalmente, Valencia expuso que en la diferencia caben todos y que, teniendo eso presente, se puede salvar al país. Por eso subrayó: “Colombia no caiga, que Colombia resista y que podamos preservar la Democracia, la Libertad y el Bienestar social”.