Quedaron en libertad dos hombres capturados por explotación sexual en Medellín

Medellín

Un juez de control de garantías dejó en libertad a dos hombres capturados en Medellín por el delito de explotación sexual comercial de menores de edad. Los implicados son un colombiano y otro con doble nacionalidad estadounidense y colombiana, quienes habían sido detenidos en flagrancia el domingo 31 de agosto en el barrio Laureles.

Sobre el caso

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los dos sujetos contactaron a dos adolescentes de 14 y 17 años a través de redes sociales y les ofrecieron 500.000 pesos a cada una a cambio de servicios sexuales, dinero que los hombres se negaron a entregar a las menores.

Ante esta situación, las adolescentes decidieron hurtar tres teléfonos celulares (entre ellos iPhone y Samsung) y tres tarjetas de crédito, cuyo valor total fue estimado en 7,3 millones de pesos. Fueron los propios hombres quienes denunciaron el hurto ante la Policía, lo que permitió desplegar un operativo en el que intervinieron el Grupo de Infancia y Adolescencia de la MEVAL, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Durante el procedimiento, los dos hombres fueron capturados por explotación sexual comercial con menores de edad, mientras que las adolescentes fueron aprehendidas por hurto.

Rechazo a la decisión del juez

La audiencia de control de garantías se realizó el lunes 1 de septiembre. Allí, la Fiscalía presentó los testimonios de las adolescentes y un acervo probatorio que, según el ente acusador, demostraba la comisión del delito. Sin embargo, el juez determinó que no se configuraba la flagrancia en la captura y resolvió dejarlos en libertad.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez criticó fuertemente la determinación judicial y la calificó como un riesgo para la sociedad.

“Yo no estoy de acuerdo, además me duele mucho y me indigna que los dos tipos que fueron capturados el domingo en Medellín por temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes hayan quedado en libertad. Eso no es posible, porque estos tipos son un peligro para la sociedad, son un peligro para nuestros niños y nuestras niñas”, expresó el alcalde.

El mandatario recordó que en Medellín las capturas por explotación sexual infantil aumentaron en un 1.100 % durante el último año y que, en articulación con agencias internacionales como el FBI y HSI, ya se han logrado condenas ejemplares, incluso de cadena perpetua, en casos llevados en Estados Unidos.