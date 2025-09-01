Néstor Lorenzo explicó por qué convocó a Dayro Moreno a Selección Colombia y reveló el consejo que le dio / Getty Images - FCF

La Selección Colombia se alista para los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional debe ganar alguno de los dos encuentros que le restan para clasificarse al Mundial del 2026.

La primera salida será en casa, en el Metropolitano de Barranquilla frente a Bolivia (jueves 4 de septiembre) y más adelante visitará a Venezuela en Maturín (martes 9 de septiembre. Así concluirá la participación cafetera en las clasificatorias, esperando que termine al menos en el sexto lugar para avanzar directamente a la Copa del Mundo.

Teniendo en cuenta la importancia de los dos duelos que se avecinan, Néstor Lorenzo realizó una convocatoria de 26 futbolistas en la cual alternó experiencia y jerarquía con rendimiento y gran presente.

Luis Díaz y James Rodríguez comandan la convocatoria de la Selección Colombia / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI Ampliar

Lorenzo explicó por qué convocó a Dayro Moreno a Selección Colombia

En la concentración de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación y explicó la razón que lo llevó a citar a Dayro Moreno, quien venía siendo pedido por la afición cafetera desde hace varios meses.

“Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana, me parece que fueron determinantes para su situación. Pensé que era el momento, a veces uno tiene otros delanteros que están on-fire. Ahora, los que están muy bien son Córdoba y Suárez, entonces pensamos que de tercero podía venir Dayro”, comentó en RCN.

Y complementó al respecto: “Todo jugador que viene a la Selección es un premio que recibe, creo que lo toma así. Es un reconocimiento a que está haciendo las cosas bien y Dayro hace un tiempo que está haciendo eso”.

Dayro Moreno festejando la clasificación del Once Caldas a cuartos de final de la Copa Sudamericana / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI Ampliar

Consejo que Lorenzo le dio a Dayro Moreno, previo a su llamado a Selección Colombia

Continuando con la charla, Néstor Lorenzo reveló el consejo que le dio a Dayro Moreno, previo a su convocatoria. Así pues, le pidió que tomara la citación “con la ilusión de un chico”, aunque sin demasiadas expectativas o promesas de juego.

“Vení con la ilusión de un chico, con toda la expectativa, aunque sin ninguna promesa. Disfrútalo y ayudá al equipo en todo, hasta en los consejos que les puedas dar”, fueron las palabras dadas al goleador.

Le puede interesar: Cómo se jugará la jornada 17 de la Eliminatoria Sudamericana: Fechas, horarios y cómo ver