Eliminatorias Sudamericanas: ¿Por qué Daniel Muñoz no jugará ante Bolivia con la Selección Colombia?

La Selección Colombia tiene un gran reto este jueves 4 de septiembre. Ante Bolivia, el equipo nacional espera clasificar al Mundial 2026 y ya cuenta con el grupo completo en la concentración para afrontar este reto, luego de no conseguirlo para Qatar 2022.

El último jugador que se presentó en el hotel y se encontró con sus compañeros, fue Daniel Muñoz. El lateral derecho del Crystal Palace comenzará a trabajar bajo las órdenes de Néstor Lorenzo en Barranquilla, pero no podrá ser parte del encuentro ante los bolivianos.

Muñoz es parte fundamental de la Selección Colombia, ha estado en 16 partidos de la Eliminatoria rumbo al Mundial y no solo es importante a nivel defensivo sino también cuando se trata de crear opciones de gol. Es un jugador que se asocia de forma ofensiva.

Es por esta razón que tiene tres goles con el combinado patrio. El primer lo consiguió en un partido amistoso ante España en Londres en el 2024. Un golazo. Los otros dos los hizo en la Copa América de ese mismo año. Uno ante Paraguay y otro ante la Selección de Brasil.

¡𝐇𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐢, 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚! 🫂



Con la llegada de nuestro defensor, oficialmente tenemos a nuestro 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐨 💛💛💙❤️



¡Vamos todos juntos!#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/78xjaPqGCi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 2, 2025

¿Por qué Daniel Muñoz no estará en el partido ante Bolivia?

Entonces ¿Por qué no estará con la Selección Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla ante Bolivia? No es por que el técnico Néstor Lorenzo no quiera alinearlo ni porque no lo necesite.

Es por obligación. Daniel Muñoz no podrá estar porque tiene acumulación de tarjetas amarillas, el defensor vio el cartón en dos partidos, el primero fue ante Paraguay en el partido disputado en el estadio Defensores del Chaco.

Y la segunda vez, en el encuentro ante la Selección de Argentina en el estadio Monumental que terminó empatado a un gol. El otro jugador que no podrá jugar ante Bolivia por la misma razón, es el mediocampista de River Plate, Kevin Castaño.