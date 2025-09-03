Manifestantes de la vía Amagá logran acuerdos parciales: se amplía horario en Sinifaná

Amagá- Antioquia

Los conductores de transporte que realizaban una protesta en el peaje de Amagá, Suroeste de Antioquia, reportaron que lograron algunos acuerdos parciales con la ANI, Covipacifico y alcaldes de la zona, con lo que desde las siete de la noche de este martes se levantó el bloqueo y se habilitó la vía , aunque ya se había habilitado un carril antes de iniciar la reunión, ya que era una de las exigencias de las autoridades .

El alcalde de Amagá, Wilser Molina, explicó cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó con los manifestantes que bloqueaban la vía desde el pasado lunes en la mañana. Uno de los pactos es que se amplió el horario por el sector de la Sinifaná para vehículo de carga y transporte público.

“En el paso de vehículos de tres ejes se va a estudiar de la mano de Pacífico este tema que ha planteado estos voceros del sector de volqueteros que bloquearon la vía y se extendió el horario para el tránsito por Sinifaná hasta las diez de la noche. Estaba hasta las siete de la noche, se extendió hasta las diez”, dijo el mandatario.

El otro acuerdo que se venía analizando con el comité cívico del Suroeste es la tarifa preferencial para el transporte de la subregión. Esta podría implementarse desde diciembre de este año y no desde el año entrante como se había indicado por parte del gobierno nacional anteriormente.

“La tarifa, están esperando adelantar los datos administrativos que tiene que adelantar la ANI con el Ministerio del Transporte, que es el encargado”.

Además, agregó que, en cuanto al paso de los vehículos por el sector de Sinifaná de carros de mayor a tres ejes, eso se analizará de acuerdo con cómo se adelantan las obras en el lugar afectado.