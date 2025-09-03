Las lluvias en La Unión afectaron cuatro puentes y dos I. E.; también hay seis familias damnificadas

La Unión- Antioquia

Luego de casi 24 horas de las lluvias intensas reportadas en el municipio de La Unión, Oriente de Antioquia, el censo aún no está consolidado, ya que las autoridades locales continúan revisando las diferentes zonas afectadas, tanto en el área urbana como en la rural. A corte de la noche del martes, la cifra de familias damnificadas es seis, mientras que 40 personas reportaron afectaciones en sus enseres y viviendas.

La alcaldía, mediante un comunicado de prensa, informó que las fuertes precipitaciones, aparte de dejar extensas zonas inundadas, también afectaron cuatro puentes, estos ubicados en los sectores La Cabaña, La Almería, Las Acacias – Mazorcar y Chalarca. También se reportan daños en dos instituciones educativas: Centro Educativo Las Acacias y la Institución Educativa Félix María Restrepo.

Además, se evidenciaron algunas otras emergencias, como deslizamientos en veredas rurales como Fátima. Lo mismo que afectaciones en cultivos en las veredas Las Acacias, San Miguel, Santa Cruz y Mesopotamia.

La administración también recordó que luego del recorrido de la oficina de Gestión del Riesgo a cargo de la alcaldesa Carmen Judith Valencia Moreno en el área urbana, hubo emergencias en los barrios Proleche, El Edén, Villas del Río y otros sectores. Además de las veredas Almería, Las Acacias, Quebrada Negra y La Palmera.

Se recuerda que el Comité de Gestión del Riesgo continúa recibiendo reportes de la comunidad y consolidando información para entregar un balance oficial más detallado.