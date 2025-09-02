Un subteniente del Ejército murió arrollado por un carro particular en Cáceres, Antioquia

Cáceres- Antioquia

La Brigada 11 del Ejército con sede en el Bajo Cauca informó que un militar murió en un accidente de tránsito mientras prestaba su servicio a la institución en la población de Cáceres.

Según el reporte oficial de la brigada, el hecho se reportó cuando un grupo de militares del Batallón de Selva N.° 57 se movilizaba en un vehículo de la institución por la población de Cáceres cuando el carro reportó una falla mecánica. Cuando los uniformados se bajaron para inspeccionar el daño, un carro particular arrolló al subteniente Reyes Galeano.

La institución castrense indicó en un comunicado que una vez ocurre esta situación, el militar es llevado de urgencia a un hospital del municipio de Caucasia con lesiones graves.

“De manera oportuna, se procedió a brindarle los primeros auxilios a nuestro militar, quien fue trasladado al Hospital de Caucasia, Antioquia, de donde posteriormente fue remitido a un centro asistencial en la ciudad de Montería, Córdoba. Sin embargo, por la complejidad de su estado, murió en el recorrido”.

La Brigada 11 agregó que de inmediato se dio informe a las autoridades competentes para que se investigue el hecho, con lo que se permita esclarecer las circunstancias que generaron el accidente y la posterior muerte del militar.

Por ahora no se indica qué ocurrió con el conductor responsable del accidente.