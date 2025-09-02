Procuraduría dicta pliego de cargos contra exfuncionarios de alcaldía Quintero

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra cuatro exfuncionarios de Metroparques, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en millonarios contratos celebrados entre 2020 y 2022, por medio de la empresa Metroparques EICE. La entidad también decretó el archivo parcial del proceso respecto de otros cuatro exfuncionarios inicialmente investigados.

Funcionarios con cargos formulados

Los investigados con cargos formales son:

Álvaro Alonso Villada García , quien se desempeñó como subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

, quien se desempeñó como subdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Diana Paola Toro Zuleta , exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) de Medellín.

, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación (INDER) de Medellín. María Eugenia Domínguez Castañeda y Jorge Enrique Liévano Ospina, en sus calidades de exgerentes generales de Metroparques EICE.

Según la Procuraduría, estas personas habrían incurrido en faltas disciplinarias relacionadas con la celebración de convenios interadministrativos sin la debida justificación técnica, jurídica o financiera, así como por presuntos fraccionamientos contractuales y favorecimientos a operadores específicos, mediante órdenes de compra que omitieron los principios de transparencia y selección objetiva.

Archivo parcial de la investigación

En la misma decisión, el ente de control resolvió archivar parcialmente la actuación respecto de:

Álvaro Alonso Villada García , por los hechos relacionados con el contrato interadministrativo No. 551 de 2020.

, por los hechos relacionados con el contrato interadministrativo No. 551 de 2020. Jorge Enrique Liévano Ospina , por los mismos hechos.

, por los mismos hechos. Carlos Augusto Jaramillo Villarreal , exsecretario general de Metroparques EICE.

, exsecretario general de Metroparques EICE. Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de la misma entidad.

La Procuraduría consideró que en estos casos se configuraba prescripción parcial de la acción disciplinaria y no existían elementos que justificaran la continuidad de la investigación por los contratos derivados y las órdenes de compra ejecutadas entre 2020 y 2021.

Denegación de acumulación y apertura de nueva línea de investigación

El auto también negó una solicitud de acumulación de procesos presentada por el abogado de Diana Paola Toro Zuleta, y ordenó desglosar piezas procesales para abrir una nueva línea investigativa sobre otros contratos mencionados en el expediente.

Asimismo, se informó que, una vez cumplida la notificación de los cargos, si no se presentan solicitudes adicionales, el expediente será remitido a la Procuraduría Delegada de Juzgamiento para la etapa de juicio disciplinario.

Contexto del caso

La investigación se centra en el uso reiterado de convenios interadministrativos entre el AMVA, el INDER y Metroparques, con los cuales se ejecutaron recursos por centenares de miles de millones de pesos durante el periodo 2020-2023. El Ministerio Público busca establecer si estos contratos fueron utilizados como mecanismo para evadir procesos licitatorios y beneficiar a operadores específicos de manera sistemática.

Aunque el exalcalde Daniel Quintero Calle no figura directamente entre los investigados en este auto, los hechos ocurrieron bajo su administración y han sido señalados por entes de control como parte de un patrón más amplio de contratación cuestionada en su gobierno.