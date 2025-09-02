Los delanteros que deberían acompañar a Dayro Moreno en Colombia-Bolivia, según el ‘Arriero’ Herrera

La Selección Colombia se alista para una jornada clave en las Eliminatorias sudamericanas. El cuadro nacional definirá en los próximos días si clasifica o no al Mundial del 2026, para ello deberá vencer a Bolivia en Barranquilla o a Venezuela en Maturín.

Es por lo anterior que el seleccionador Néstor Lorenzo elaboró una convocatoria de 26 futbolistas en la que mantuvo la columna vertebral, con referentes como James Rodríguez o Luis Díaz, y agregó figuras con un gran presente, como lo es Dayro Moreno.

Precisamente, el atacante nacido en Chicoral fue la gran novedad del listado, tras su brillante rendimiento con el Once Caldas en la Copa Sudamericana.

Los delanteros que deberían acompañar a Dayro Moreno en la Selección Colombia

Hernán Darío Herrera habló en El VBAR Caracol sobre el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia y las posibilidades que tiene de sumar minutos, e incluso figurar, en estos dos encuentros que restan de cara al Mundial. Además de los futbolistas que deberían acompañarlo en el once titular.

“Dayro ha hecho muchos méritos para estar donde está. Eso no es regalado, no es por ser Dayro ni su edad. Si usted es goleador de una Copa Sudamericana, tiene derecho a estar en una Selección. Los méritos son de él”, comentó el entrenador.

Dayro Moreno. (Photo by AIZAR RALDES/AFP via Getty Images) / AIZAR RALDES Ampliar

Asimismo, se mostró indignado con que haya personas “con envidia” por el llamado del tolimense: “En Colombia casi todo es malo, van en contra de todo mundo y no, hay que darle mértios a la gente y Dayro se merece estar ahí”.

Finalmente, el ‘Arriero’, como se lo apoda, comentó que ve a Dayro dentro del once titular de la Selección e incluso se animó a dar los otros dos jugadores que lo complementarían en el frente de ataque.

“Lucho Díaz es un jugador para estar al lado de Dayro e Hinestroza también. Es solo desbordar, tirársela y él hace gol. Listo, se acabó. Con Dayro no es sino que le lleven el balón y la meta”, concluyó el estratega de 67 años.

Colombia en las Eliminatorias al Mundial

La Selección Colombia se encuentra en la sexta posición de las Eliminatorias sudamericanas con 22 puntos. De mantenerse en dicha posición accederá directamente al Mundial, ahora bien de finalizar séptimo (lo sobrepasa Venezuela) irá al repechaje y siendo octavo (lo sobrepasa Bolivia) quedará eliminado.