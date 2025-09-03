“Bebé milagro”: Hospital de Santander salvó a un prematuro extremo con 4 transfusiones de sangre

Bucaramanga

En medio de la angustia y la incertidumbre, Julieta Muñoz, santandereana oriunda del municipio de San Gil vivió un verdadero milagro médico.

Con tan solo 29 semanas de gestación la mujer dio a luz a su bebé en el Hospital Universitario de Santander (HUS) en Bucaramanga, enfrentando una de las situaciones más complejas en obstetricia: un parto prematuro extremo.

Gracias a la atención especializada y un tratamiento intensivo que incluyó cuatro transfusiones de sangre, hoy la mujer regresa a casa con su hijo Ethan a casa.

“Mi hijo nació con apenas siete meses de embarazo. Fue muy duro. Él llegó con anemia y le hicieron cuatro transfusiones de sangre. Gracias a Dios y al equipo del hospital hoy puedo decir que me lo llevo sano a casa”, relató Julieta con la voz entrecortada por la emoción.

Tras ingresar al Hospital Universitario su bebé fue atendido de inmediato por un equipo compuesto por neonatólogos, pediatras, médicos generales, residentes, terapeutas respiratorios y enfermeras.

🔴#VIDEO | 👶 Bebé milagro: Tras un complejo tratamiento el Hospital Universitario de Santander le devolvió la tranquilidad a una madre que dio a luz con tan solo 7 meses de gestación. Esta es la historia 👇 pic.twitter.com/5Vqp54ttsz — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 3, 2025

“Estuve dos meses y medio en el hospital. Fue una etapa muy difícil, pero también de mucha enseñanza. Hoy me voy llena de agradecimiento con todo el personal del HUS, especialmente con el Banco de Sangre; porque sin esas transfusiones mi hijo no estaría aquí”, agregó la madre.

Llamado a la solidaridad con la donaciones de sangre

El caso de este pequeño a quien el personal médico ha denominado un “bebé milagro”, pone en evidencia la importancia vital de contar con reservas suficientes en los bancos de sangre.

El jefe del equipo de neonatología del HUS explicó que el recién nacido llegó en condiciones de inestabilidad severa. Además que la madre sufrió varias complicaciones de salud durante el embarazo.

“Fue un paciente crítico. Necesitó soporte respiratorio, cardiovascular y varias transfusiones. Por eso, hacemos un llamado urgente a la comunidad para que se acerque a donar sangre. Casos como este demuestran que la sangre donada salva vidas, literalmente”, señaló el especialista.

El HUS atiende cientos de casos de alta complejidad cada mes, incluyendo nacimientos prematuros, cirugías de urgencia y tratamientos oncológicos.

Sin embargo la disponibilidad de sangre segura y suficiente depende exclusivamente de la solidaridad de los ciudadanos.

Un final feliz

Después de semanas de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales el pequeño logró estabilizarse y superar todas las complicaciones, propias de un nacimiento tan prematuro.

Ahora con un peso adecuado y funciones vitales estables fue dado de alta.

“Me llena el alma saber que ya puedo compartir con mi hija, con mi familia, y ver a mi bebé en casa. No tengo cómo agradecer lo que hicieron por nosotros”, concluyó Julieta.