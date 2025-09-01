Capturados tres hombres en Santander por delitos sexuales contra menores de 14 años

Bucaramanga

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, reportó la captura de tres hombres señalados de cometer delitos sexuales contra menores de edad en los municipios de San Vicente de Chucurí, Curití y Suratá, en el departamento de Santander.

¿Cómo fueron los hechos?

Primer caso de abuso:

De acuerdo con las autoridades, el primer caso se registró en San Vicente de Chucurí, donde fue detenido un hombre de 50 años acusado de abusar de su sobrina política desde que tenía 9 años hasta los 16. Según la investigación, el señalado habría usado amenazas y chantajes económicos para someter a la menor, a quien dejó en estado de gestación.

Segundo caso registrado en Curití:

El segundo hecho ocurrió en el municipio de Curití, donde fue capturado un hombre de 35 años, requerido por el delito de acto sexual violento agravado. El procesado habría realizado tocamientos indebidos en repetidas ocasiones contra su hija y su sobrina menores de edad, en hechos ocurridos en 2023 en San Gil y Valle de San José.

Tercer caso de abuso sexual:

Por último, en zona rural de Suratá, uniformados lograron la captura de un hombre de 52 años, solicitado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Barranquilla por acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez con funciones de garantías les dictó medida de aseguramiento intramural.

Más noticias:Pasajero que causó pánico en vuelo de Avianca fue recluido en centro de salud mental en Bucaramanga

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, aseguró que “proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes exige la unión de todos. Estos resultados demuestran que, con la denuncia oportuna y el trabajo conjunto, es posible llevar ante la justicia a quienes vulneran la integridad de los menores”.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o acercándose a la estación de Policía más cercana.