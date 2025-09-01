Denuncian despidos masivos en el Hospital de Floridablanca, Santander

Bucaramanga

La presidenta de la organización sindical, SUNET, subdirectora Floridablanca, Mary Flórez Moreno, denunció que en el ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca se registraron despidos masivos de personal administrativo y de apoyo, varios de ellos con más de 15 años de servicio en la institución y que nunca han tenido un llamado de atención en su hoja de vida.

De acuerdo con la dirigente sindical, entre los 17 despedidos se encuentran madres cabeza de familia, trabajadores con incapacidades médicas y empleados con trayectoria intachable, lo que ha generado preocupación en la comunidad hospitalaria.

“Se despidió personal que gana un salario mínimo, gente vital para la atención, como secretarias, personal de tesorería, de atención al usuario, ingenieros de sistemas e incluso un almacenista. Muchos de ellos nunca tuvieron llamados de atención en su hoja de vida”, aseguró Flórez.

Además destacó el caso de una compañera que es madre de dos jóvenes ciegos, lleva 18 años en el hospital y fue una de las despedidas.

La dirigente sindical cuestionó que, mientras se desvincula a trabajadores con salarios mínimos, el hospital mantenga cargos de asesores y profesionales con sueldos que superan los 5 y hasta 7 millones de pesos. “Prefirieron sacar secretarias y auxiliares, pero dejaron cargos creados por esta administración como asesores de gerencia y coordinadores de apoyo, con altos salarios. Esto demuestra que no se trata de una medida para reducir gastos sino de retaliaciones y decisiones políticas”, puntualizó.

El Ministerio del Trabajo tiene conocimiento:

La situación ya fue puesta en conocimiento del Ministerio del Trabajo, la Contraloría, la Procuraduría y la Gobernación de Santander, así como de las centrales obreras, que anunciaron respaldo a los empleados afectados. El sindicato advirtió que exige garantías laborales y denuncia lo que considera una “retaliación administrativa”.

“Lo que está ocurriendo es una tragedia para la salud pública. Los trabajadores despedidos son quienes han mantenido el hospital a flote en momentos de crisis. No se puede dejar sin empleo a quienes han entregado su vida a esta institución”, concluyó la presidenta sindical.