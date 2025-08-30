Directora del Icbf se pronunció tras hallazgo sin vida de Valeria Afanador en Cajicá

Bucaramanga

Después de 18 días de intensa búsqueda este viernes fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la menor 10 años que había desaparecido en Cajicá, Cundinamarca.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del río Frío, en una zona que ya había sido inspeccionada por los equipos de rescate.

La noticia generó consternación en todo el país y llevó a que las autoridades se pronunciaran.

Puede leer: “No se fugó”: Icbf aclaró caso de menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe

El mensaje de la directora del Icbf

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres, también se refirió al caso.

“Recibimos con profunda tristeza su fallecimiento. La bella Valeria, como la tenemos registrada en registros en la búsqueda, es realmente una de las pérdidas para su familia que nos solidarizamos con ella. No solamente como sistema nacional, sino también como madre”.

🔴#AEstaHora | Desde #Bucaramanga la directora del Icbf, Astrid Cáceres, se pronunció sobre el caso de la menor Valeria Afanador: "hay que reclamar justicia saber qué pasó". pic.twitter.com/c4lv8iEI6x — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 29, 2025

Le sugerimos: Icbf destina $8 mil millones para combatir la desnutrición infantil en Santander y Magdalena Medio

Desde Bucaramanga Cáceres confirmó que el Icbf acompañó el proceso de búsqueda a través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y anunció medidas de apoyo para los allegados de la menor.

“Estamos brindando acompañamiento psicosocial a sus primos y hermanos. El caso hay que reclamar justicia, saber qué pasó y dar paz a sus familiares”.

Más noticias: Asilos de Bucaramanga en crisis: 16 meses sin recibir subsidio de Colombia Mayor

La funcionaria señaló que desde el comienzo del operativo existía una hipótesis relacionada con el río, la cual se confirmó tras el hallazgo.

“Fue la primera hipótesis que trabajó el PMU de Cajicá con el alcalde y el grupo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Lamentablemente hoy se confirma, aunque será necesario investigar mucho más las circunstancias de lo ocurrido”.

Lea acá: Alerta por feminicidios en Santander: ya son 12 casos en lo que va del 2025

Agregó que además de tener el síndrome de Down “realmente la manera como demoró en aparecer nos tiene sorprendidos, porque en realidad hemos rescatado niños en unas circunstancias más complejas”, concluyó la directora.

No confirmó si le encontraron signoso de violencia a la menor.