Se abren las votaciones de Sabor Bogotá para escoger los mejores ajiacos, fritangas, empanadas y más

Bogotá D. C.

Esta semana abrieron las votaciones de la primera categoría del Sabor Bogotá, un concurso para conocer quiénes hacen los mejores platos de comida de la ciudad.

Tras una participación inicial de más de 300 restaurantes y chefs, 203 cocinas de todas las localidades continúan en competencia, tras la evaluación hecha por un jurado experto en gastronomía.

En esta nueva etapa del “Sabor Bogotá”, los bogotanos también podrán evaluar los platos de los participantes en las siguientes categorías:

C ocina Internacional: del 1 al 7 de septiembre

del 1 al 7 de septiembre Comida regional: del 15 al 21 de septiembre

del 15 al 21 de septiembre Mejor ajiaco: del 25 al 28 de septiembre

del 25 al 28 de septiembre Mejor fritanga: del 2 al 5 de octubre (en el marco de Fritanga Fest)

del 2 al 5 de octubre (en el marco de Fritanga Fest) Mejor corrientazo: el 15 de octubre (en el marco del Día del Corrientazo)

el 15 de octubre (en el marco del Día del Corrientazo) Mejor empanada: del 20 al 26 de octubre.

Las categorías de pan y postre ya fueron votadas por la ciudadanía durante el Festival de estas comidas, que se realizó durante el fin de semana del 16 al 17 de agosto en el Parque El Country de la localidad de Usaquén.

Cabe señalar que el voto de la ciudadanía tendrá un peso del 5% en la calificación final de este concurso. Se trata de un porcentaje que puede ser clave a la hora de la entrega de los estímulos para los ganadores en esta estrategia impulsada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Cómo votar por su restaurante favorito en el Sabor Bogotá 2025?

Para participar en este concurso, debe ingresar a la página de la Secretaría para elegir a su restaurante o chef favorito como ganador de la categoría correspondiente.

Es importante mencionar que esta herramienta sólo estará habilitada para la votación de cada categoría durante las fechas programadas.

Además, en esta página podrá conocer los distintos restaurantes participantes en cada localidad de la ciudad. Por ejemplo, para esta semana de comida internacional, hay 19 cocinas esperando por su visita y su votación.

Cocinas participantes en la categoría de comida internacional en el Sabor Bogotá

Estos son los 19 restaurantes o chefs participantes en la semana de votación ciudadana a la cocina internacional en el Sabor Bogotá 2025:

Barrios Unidos

Longos SAS (Carrera 20C #72 - 41)

Bosa

Juan Carlos Roa Cruz (Calle 80 Sur #79A - 06)

La Candelaria

Albeiro Madrigal (Carrera 4 #17 - 7)

Pasta y Pesto - Servicios Gastronómicos SAS (Carrera 3 #12C - 94)

Santa Fe

Miguel Angel Abadía Moreno (Carrera 5 #31 - 42)

José Luis Lazo (Calle 16 #4 - 67. Local 20)

José Ricardo Vesga (Carrera 4 #26D - 28)

Teusaquillo

Steven Andrés López (Av. Carrera #37 - 39)

Juan Sebastián González (Carrera 25 #37 - 14) - Cocina Oculta

Restaurante Sonora SAS (Calle 37 #20 - 15) - Cocina Oculta

Suba

Carlos Andrés Ospina (Carrera 103F Bis #150 C - 36)

Laura Romero (Calle 147 #90 - 44)

Chapinero

Virgilio Aguilar Morales (Carrera 11 #70A - 12. Local 102)

Demian Ureta (Calle 68 #6 - 11)

La Nunu SAS (Calle 69A #10 - 23)

Engativá

Mauricio Arévalo (Diagonal 85 #82 - 29. Piso 2) - Cocina Oculta

Usaquén