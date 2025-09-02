Por crisis en el modelo de salud del magisterio, docentes de Risaralda realizarán paro de 72 horas

Pereira

Los maestros de Risaralda, Caldas y Quindío, confirmaron un paro de 72 horas que se realizará este miércoles, jueves y viernes en protesta por las dificultades que enfrentan en la atención en salud.

La jornada de cese de actividades comenzará este miércoles 3 de septiembre en el sector de La Romelia, en Dosquebradas, donde se reunirán delegaciones de los tres departamentos, allí se concentrarán y no se descarta una movilización hasta el centro de Pereira.

Para el jueves 4 de septiembre está programada una marcha por las principales calles de la capital risaraldense, que culminará o en la sede de la Fiduprevisora o en las instalaciones del Fomag. Finalmente, el viernes 5 de septiembre se llevarán a cabo asambleas de maestros en distintos municipios. Jorge Ariel Correa, presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda.

En Risaralda, cerca de 11 mil afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se ven afectados por la falta de atención primaria, entrega oportuna de medicamentos, citas con especialistas y la programación de procedimientos quirúrgicos.

Confirmó el presidente del SER que este paro es otra instancia más que se agota para buscar una solución urgente a esta problemática y cuestionó la falta de acciones administrativas del Fomag y la Fiduprevisora.

Con estas jornadas, los docentes esperan presionar soluciones inmediatas a una problemática que, según advierten, pone en riesgo no solo su salud, sino también el desarrollo normal de las jornadas educativas, pues los maestros no descartan realizar nuevos paros que podrían tornarse indefinidos hasta no tener un cambio real y garantías de atención en salud.

