Nuevo brote de varicela estaría afectando a los internos en la cárcel La 40 de Pereira

Pereira

La denuncia fue realizada por familiares de personas privadas de la libertad y, según conoció Caracol Radio, el Ministerio Público ya fue alertado sobre la situación e inició una evaluación de la situación de salud.

El personero municipal, Leonardo Fabio Reales Chacón, aseguró que pedirá a las directivas del penal información detallada sobre los protocolos de prevención para evitar que el virus se propague hacia otros patios, teniendo en cuenta que, entre marzo y mayo de este año ya se había registrado un brote que dejó más de 25 reclusos contagiados, lo que obligó a suspender visitas y a restringir la movilidad interna.

El ministerio público insistió en que la crisis sanitaria en La 40 refleja la vulneración de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, pues no se garantiza atención en salud digna ni condiciones de prevención efectivas.

“Hemos iniciado el proceso de seguimiento de temas al interior del sistema carcelario en el departamento de Risaralda y concretamente en el municipio de Pereira. De ahí que hemos alertado temas humanitarios al interior de las cárceles, no solamente en lo que tiene que ver con la atención en salud, donde se ha convertido el sistema carcelario en el municipio de Pereira en una bomba de tiempo en donde nuestros pobres presos se están viendo seriamente afectados por la negligencia y ante la omisión de las autoridades que están llamadas a responder”, afirmó Reales Chacón.

Los familiares de los reclusos aseguran que no existen medidas efectivas de aislamiento ni condiciones médicas suficientes para atender a los contagiados. Ante esto, la Personería de Pereira exigió al Inpec que se adopten medidas inmediatas y la aplicación de protocolos estrictos en el patio afectado.

La Personería anunció que mantendrá vigilancia permanente sobre el caso y reiteró el llamado a las autoridades penitenciarias para que actúen de manera urgente frente a esta problemática.