Ministro Palma llama a gremios eléctricos a acordar cargo por confiabilidad: esto dijo

Durante una visita al parque solar Guayepo III, en Ponedera, Atlántico, donde se adelanta su puesta en marcha y que inyectará cerca de 200 megavatios de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, hizo un nuevo llamado a los gremios para construir un acuerdo justo sobre el cargo por confiabilidad, en beneficio de los usuarios y de la transición energética.

“Revisar cargo por confiabilidad”

“Hago un llamado a los gremios para que revisemos el cargo por confiabilidad, que concretemos propuestas en conjunto y lleguemos a un acuerdo que no vaya en contra de la economía de los usuarios en el pago de su factura de energía, y que no represente un riesgo para la confiabilidad del sistema”, puntualizó.

El ministro Edwin Palma, finalmente, insistió que el compromiso con el Caribe es lograr tener tarifas justas, un servicio digno y una solución estructural para el sector energético de la región.

“Un acuerdo que le genere confiabilidad al sistema eléctrico del país, pero que sea justo con los usuarios y que sea justo con el sistema”, concluyó el jefe de cartera.