Gremios del Atlántico rechazan reforma tributaria que busca recaudar $26.3 billones

Los gremios en el Atlántico rechazan la reforma tributaria que busca recaudar 26.3 billones de pesos. La presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, Zandra López, se pronunció en contra de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.

Según la dirigente gremial, la propuesta no es viable y representa una carga adicional para los comerciantes formales, quienes ya enfrentan numerosas obligaciones y costos crecientes.

Lopez enfatizó que los comerciantes se sienten “desgastados y ahogados” con las múltiples responsabilidades fiscales y operativas que deben cumplir, incluyendo el pago de facturación electrónica y los recientes cambios aprobados en la reforma laboral, que incrementan costos como el aumento en el pago de horas extras.

Además, López advirtió que uno de los puntos más preocupantes de la reforma es la eliminación de la exención del IVA para algunas empresas de la industria manufacturera, lo cual, según ella, podría traducirse en aumentos en el precio final de productos y servicios para el consumidor.

Desde el gremio solicitaron al Gobierno Nacional reconsiderar la propuesta, analizar alternativas y mantener un diálogo constructivo para hallar soluciones que no perjudiquen ni al sector empresarial ni a los consumidores finales.

Otras reacciones del Caribe

Por su parte, el senador Carlos Meisel criticó fuertemente la nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno, al considerar que afectará de manera directa el costo de vida, especialmente de los sectores más vulnerables y de la clase media del país.

El congresista también cuestionó el incremento del impuesto al patrimonio, que —según él— ya no solo afecta a los sectores más “ricos”, así como la intención del Gobierno de ampliar la base de productos gravados con el 19% de IVA.

Meisel advirtió que la reforma no es una buena idea y pidió al Gobierno reconsiderar sus efectos sobre los hogares que ya enfrentan dificultades económicas.