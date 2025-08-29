Liga de Usuarios pide explicaciones al ministro Palma por presuntas irregularidades en Air-e

London (United Kingdom), 24/04/2025.- Edwin Palma Egea, Colombia's energy minister, speaks during the International Summit on the Future of Energy Security in London, Britain, 24 April 2025. The International Energy Agency (IEA) and the UK government are hosting a two-day summit of more than 60 countries and numerous companies to discuss the future of energy security. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/CHRIS J. RATCLIFFE / POOL / CHRIS J. RATCLIFFE / POOL ( EFE )

Se abre un nuevo capítulo en los seguimientos que viene realizando la Procuraduría a la administración que desempeñó el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, como agente especial de la empresa Air-e.

El órgano de control le puso la lupa a contratos y nombramientos que habría realizado Palma durante su paso por la compañía.

También solicitó el listado de los anticipos girados de esos contratos, así como los criterios utilizados para su aprobación. “Allegar relación de todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza en Air-e desde septiembre de 2024. Soportes de experiencia, idoneidad técnica y criterios utilizados en cada designación. Verificación de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, especialmente por parentesco con el interventor”, agregó la Procuraduría en la solicitud que le hizo a la Superservicios.

Liga exige explicaciones

Tras la solicitud del órgano de control, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Atlántico se pronunció sobre la gestión en Air-e del actual ministro de Minas y Energía.

Norman Alarcón, coordinador de la Liga, cuestionó los gastos realizados por la empresa durante ese periodo, a pesar de que la compañía mantiene deudas por más de 1.4 billones de pesos con generadores y proveedores de energía.

“Esta empresa tiene una cantidad de situaciones con las generadoras de energía y resulta que estaban gastando plata como si estuvieran en una abonanza, en partidos de fútbol, en Carnaval. Si se llega comprobar todo esto no quedaría bien parado ahora en doctor Edwin Palma, ahora flamante ministro de Minas y Energía”, señaló Alarcón.

Otro de los señalamientos tiene que ver con el nombramiento de Juan Pablo Nieto, primo hermano del entonces interventor.

Alarcón aseguró que Nieto entregó información errada sobre las deudas del Gobierno con Air-e por concepto de subsidios, minimizando una cifra que en realidad ascendía a 335 mil millones de pesos.

También denunció que autorizó el pago de una deuda a Interaseo por 30 mil millones de pesos, monto acumulado antes de la intervención.