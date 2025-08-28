Procuraduría le pone la lupa a contratos que hizo Edwin Palma cuando era interventor de Air-e

La Procuraduría le pone la lupa a los contratos y nombramientos de la empresa Air-e intervenida cuando estaba como agente especial, el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Caracol Radio conoció que el órgano de control inició una actuación especial y ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos detalles completos de los contratos suscritos entre octubre del 2024 y agosto del 2025, con los montos de estos contratos.

También solicita listado de los anticipos girados de esos contratos, así como los criterios utilizados para su aprobación.

Solicitudes de la Procuraduría

“1. Allegar relación de todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza en Air-e desde septiembre de 2024. 2. Soportes de experiencia, idoneidad técnica y criterios utilizados en cada designación. 3. Verificación de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, especialmente por parentesco con el interventor. 4. Confirmación sobre el conocimiento de vínculos entre Edwin Palma y Juan Pablo Nieto Egea, previo al nombramiento0148”, dice el documento de las solicitudes de la Procuraduría a la Superservicios.

En relación sobre el manejo del Fondo Empresarial y pagos efectuados, el órgano de control le puso la lupa a documentos como los montos totales girados por el Fondo Empresarial a Air-e desde septiembre de 2024.

“Desglose y destino específico de dichos giros (proveedores, acreedores, etc.). 11. Criterios para priorización de pagos y existencia de beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática”, señaló la Procuraduría.

“Es importante señalar que, la actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública. No implica, en modo alguno, la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, finalizó el órgano de control.