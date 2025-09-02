Envigado vs. Millonarios por Copa Colombia: fecha, hora y posibles alineaciones

Millonarios visitará a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, duelo que corresponde a la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El conjunto Embajador levantó cabeza tras la llegada de su nuevo director técnico, Hernán Torres.

Cabe recordar que el partido de vuelta se jugará el próximo martes 16 de septiembre en el estadio de Techo a partir de las 8:10 de la noche.

Así llegan los equipos

El equipo bogotano consiguió avanzar la siguiente ronda tras vencer a Real Cartagena en el Campín 3-1. A pesar de que cayó derrotado 2-1 en la vuelta. La ventaja en Bogotá fue suficiente para asegurar su cupo a los octavos de final de la Copa Colombia. El marcador global terminó 4-3.

Mientras que Envigado ya se había clasificado a la siguiente instancia del torneo y estaba a la espera de conocer su rival, pues se consolidó líder del Grupo B con 10 puntos, al conseguir tres victorias y solamente un empate.

Último antecedente

La última vez que ambos equipos se enfrentaron directamente fue el pasado 16 de mayo del presente año, partido que correspondió a la fecha 19 de la Liga Colombiana del primer semestre. Millonarios fue el que se quedó con el triunfo (1-0) gracias a la anotación de Helibelton Palacios al minuto 15.

Posible alineación de Millonarios

Guillermo de Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Danovis Banguero; Stiven Vega, Sebastián de Castillo, Nicolás Arévalo, Beckam Castro, Alexis Castro y Edwin Mosquera.

DT: Hernán Torres

Posible alineación de Envigado

Juan Pablo Montoya; Neymar Uribe, Dídier Palacios, Jhon Gamboa, Juan Felipe Holguín; Julián Palacios, Édison López, Rubio España; Luis Ángel Díaz, William Hurtado y Santiago Londoño.

DT: Andrés Orozco

Fecha, hora y cómo seguir

El duelo se disputará este miércoles 3 de septiembre desde las 3:00 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partido por la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y mediante el minuto a minuto en Caracol Deportes.