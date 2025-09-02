¡Prográmese! Estos son los partidos de vuelta en los octavos de final de la Copa Colombia
Semana definitiva en la que se define quienes avanzan a los cuartos de final.
El fútbol colombiano continúa su desarrollo esta primera semana de septiembre con los emocionantes partidos de vuelta en los octavos de final de por la Copa Colombia, en los que se definirán los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final de este campeonato que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.
Estos cruces se darán antes de la fecha de clásicos en La Liga Colombiana, lo que aprieta el calendario de la mayoría de los equipos, dado que 13 de ellos están en esta ronda de la competencia: Pereira, Junior, América, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Nacional, Envigado, Millonarios, Santa Fe, Alianza, Once Caldas y Pasto.
Por su parte, los equipos de la Segunda División son solo tres lo que aún están con vida en los octavos: Real Cundinamarca, Atlético FC y Deportes Quindío.
Programación:
Martes 2 de septiembre
- Real Cundinamarca (3 vs.4) Deportivo Pereira/ Hora: 7:30 p.m / Estadio Olaya Herrera
- Atlético FC (0 vs.2) Junior de Barranquilla / Hora: 7:30 p.m / Estadio Pascual Guerrero
Miércoles 3 de septiembre
- América (0 vs. 1) Bucaramanga / Hora 5:15 p.m / Estadio Pascual Guerrero
- Medellín (0 vs. 0) Fortaleza / Hora: 7:30 p.m / Estadio Atanasio Girardot
- Deportes Quindío (0 vs. 4) Nacional / Hora: 7:45 p.m / Estadio Centenario de América
Martes 9 de septiembre
- Santa Fe (1 vs. 1) Alianza / Hora: 8:30 p.m / Estadio El Campín
Martes 16 de septiembre
- Millonarios (0 vs. 0) Envigado / Hora: 8:10 p.m / Estadio El Campín
Jueves 2 de Octubre
- Once Caldas (2 vs. 1) Deportivo Pasto / Hora: 5:00 p.m / Estadio Palogrande