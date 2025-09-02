¡Prográmese! Estos son los partidos de vuelta en los octavos de final de la Copa Colombia

El fútbol colombiano continúa su desarrollo esta primera semana de septiembre con los emocionantes partidos de vuelta en los octavos de final de por la Copa Colombia, en los que se definirán los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final de este campeonato que otorga un cupo a la Copa Sudamericana.

Estos cruces se darán antes de la fecha de clásicos en La Liga Colombiana, lo que aprieta el calendario de la mayoría de los equipos, dado que 13 de ellos están en esta ronda de la competencia: Pereira, Junior, América, Bucaramanga, Medellín, Fortaleza, Nacional, Envigado, Millonarios, Santa Fe, Alianza, Once Caldas y Pasto.

Lea también: DIM, Nacional, Junior: Estos fueron los resultados de octavos de Copa Colombia

Por su parte, los equipos de la Segunda División son solo tres lo que aún están con vida en los octavos: Real Cundinamarca, Atlético FC y Deportes Quindío.

¡𝗔𝘀𝗶́ 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗹𝗮𝘀 𝗹𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗖𝗼𝗽𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟱! 👀



El camino hacia un nuevo título está cada vez más emocionante 🔥#LoDamosTodo pic.twitter.com/seP3rlNNUt — DIMAYOR (@Dimayor) August 27, 2025

Programación:

Martes 2 de septiembre

- Real Cundinamarca (3 vs.4) Deportivo Pereira/ Hora: 7:30 p.m / Estadio Olaya Herrera

- Atlético FC (0 vs.2) Junior de Barranquilla / Hora: 7:30 p.m / Estadio Pascual Guerrero

Miércoles 3 de septiembre

- América (0 vs. 1) Bucaramanga / Hora 5:15 p.m / Estadio Pascual Guerrero

- Medellín (0 vs. 0) Fortaleza / Hora: 7:30 p.m / Estadio Atanasio Girardot

- Deportes Quindío (0 vs. 4) Nacional / Hora: 7:45 p.m / Estadio Centenario de América

Martes 9 de septiembre

- Santa Fe (1 vs. 1) Alianza / Hora: 8:30 p.m / Estadio El Campín

Martes 16 de septiembre

- Millonarios (0 vs. 0) Envigado / Hora: 8:10 p.m / Estadio El Campín

Jueves 2 de Octubre

- Once Caldas (2 vs. 1) Deportivo Pasto / Hora: 5:00 p.m / Estadio Palogrande