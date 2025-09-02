Las críticas de David Luna a la Reforma Tributaria del presidente Gustavo Petro

El precandidato dice que el Gobierno no puede pedir más recursos cuando ni siquiera han gastado la plata que tienen. Foto | Caracol Radio

Tunja

El precandidato presidencial, David Luna quien recoge firmas por varios municipios de Boyacá para el movimiento ciudadano “Sí Hay Un Camino”, se refirió en Tunja al proyecto de Reforma Tributaria con la cual busca recaudar 26,3 billones de pesos y lanzó fuertes críticas.

“Este gobierno pasó de tener un presupuesto de 230 billones de pesos a 500 billones de pesos. Como lo decía el doctor Mauricio Cárdenas, pasamos de 250.000 contratos de prestación de servicios a más de un millón. Eso es burocracia pura y dura. Qué es lo que quiero decir con eso, que el gobierno está gastando mucho más de lo que tiene, se está endeudando a un costo que el mismo Estado no está en capacidad de pagar. ¿Y quiénes son los que llevan del bulto? Pues obviamente los ciudadanos. Por eso necesitamos un líder que genere condiciones, para algo tan importante como es generar mejor empleo”.

Frente al proceso de recolección de firmas para convertirse en candidato presidencial, Luna destacó que ya lleva 500.000, de cerca de 800.000 que le exige la Registraduría.