Gobierno presentó reforma tributaria para recaudar $26.3 billones

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria con el objetivo de recaudar $26.3 billones. Esta cifra representa una parte clave del financiamiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, que asciende a aproximadamente $557 billones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila manifestó que la iniciativa busca garantizar recursos para la ejecución del gasto público y la inversión programada, que incluye un enfoque en sostenibilidad fiscal y protección del gasto social.

El proyecto de reforma tributaria incluye medidas para incrementar la progresividad de los impuestos de renta y patrimonio, ajustes al IVA para los productos que consumen las personas con mayores ingresos, gravar el consumo de licores y tabaco y fortalecer los esquemas de tributación del impuesto al carbono, consumo y de los impuestos saludables.

No obstante, la propuesta enfrenta retos políticos en el Congreso dado que se trata de un año electoral y la bancada oficialista tiene un escenario complejo para su aprobación.

Este recaudo de $26.3 billones es fundamental para cubrir el déficit presupuestal y asegurar la viabilidad fiscal del presupuesto presentado, equivalente a un 4.7% del total del presupuesto para el próximo año.

Sin la aprobación de esta reforma, el Ejecutivo tendría que hacer ajustes en el gasto para mantener la sostenibilidad fiscal.

La propuesta forma parte de la última apuesta del actual gobierno para cumplir sus metas fiscales y sociales antes del cierre de su mandato en 2026.