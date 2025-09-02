La Institución Educativa Rural de Sur de Tunja tendrá mejoramientos por $ 900 millones

Tunja

Más de $ 900 millones serán destinados al mejoramiento de la sede José Joaquín Castro Martínez de la Institución Educativa Rural del Sur de Tunja, que requiere dicha sede. Según informó en Caracol Radio el secretario de Educación de la ciudad, Daniel Moreno, las intervenciones serán en las zonas que los estudiantes habían denunciado que tenían más problemas.

De hecho, el secretario agradeció al Ejército Nacional, porque apoyó labores de limpieza en esa sede: «nos ha prestado su ayuda para hacer algunas limpiezas en los taludes que los estudiantes estaban mencionando en sus intervenciones en los medios», agregó.

Sobre las obras, se espera que a mediados de septiembre ya empiecen las intervenciones y se ejecutarán en lo que queda de este segundo semestre del año.

Esta inversión de los $ 900 millones son aportes del Ministerio de Educación y del Municipio de Tunja.

De la nueva sede central para la I.E. Rural del Sur, explicó que el proyecto de construcción ha tenido varias modificaciones, porque ha disminuido considerablemente el número de estudiantes: «el proyecto arrancó originalmente con 850 estudiantes cerca del 2016 y en este momento el Simat (Sistema de Matrícula Estudiantil) nos reporta alrededor de 470 estudiantes». Por esa razón, se adelantan rediseños que ajusten el área construida, los cupos proyectados y el presupuesto actualizado a precios del 2026.

Espera el secretario Moreno tener esa nueva licencia de construcción ya tramitada y aprobada, antes del 31 de diciembre del 2025, para que el año entrante la nueva fiducia que reemplazará al Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa (FFIE), pueda asumir los recursos y empezar las respectivas obras.

Por otra parte, en noviembre del 2025, se entregarán las dos nuevas sedes del Julius Sieber y de la Normal Superior Santiago de Tunja: «van a ser entregadas con instalaciones de última tecnología, con sistemas amigables con el medio ambiente y que faciliten más sus condiciones de aprendizaje», destacó el secretario.

La Julius Sieber ya tiene asegurados los equipos y el mobiliario y de la Normal Santiago de Tunja aún falta la dotación: «se está gestionando mediante un proyecto de regalías que asciende a $ 1.500 millones y que se trabaja junto con la Gobernación de Boyacá», comentó el titular de la cartera de educación. Estas sedes no están destinadas para abrir más cupos, sino para distribuir adecuadamente a los estudiantes. En el caso de la Normal, será para trasladar la jornada tarde-noche y cambiarla a la mañana, para evitar riesgos para los estudiantes, medida que fue concertada con las directivas de la institución.