“Esta campaña no es de la guerrilla, ni de los terroristas ni de los delincuentes”: Aída Quilcué

En la plazoleta de San Francisco en Tunja, este lunes 18 de mayo se llevó a cabo el discurso político de la senadora Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, aspirante a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico.

La líder indígena se refirió a los boyacenses y público presente “todos hemos venido caminando en una lucha de la reivindicación de derechos a la vida, el territorio, la dignidad y en especial porque nos han excluido milenariamente y esa lucha, es para que no nos siguieran matando, no nos estigmatizaran por pensar diferente. En el país cabemos todos. Cabe el campesino, el indígena, el negro hasta los que no nos quieren”, señaló.

“A la juventud gracias por despertar, vamos por más para que los jóvenes tengan acceso a la educación porque este país tiene que dejar de lado que los únicos que estudian son los que tienen plata y eso no puede seguir así”.

La senadora se refirió a Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia diciendo “él quiere golpear a la minga y desde aquí le digo que no es cierto. Somos el proyecto de la vida, la paz, la reconciliación y por eso vamos con Iván Cepeda. Y les digo a la oposición: Esta campaña no es de la guerrilla, ni de los terroristas ni de los delincuentes, es de gente trabajadora, la gente que quiere el cambio y de nuestros hijos e hijas para que puedan transitar y caminar libremente nuestros territorios”, finalizó.