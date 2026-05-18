“Se debe implementar la inteligencia artificial para ser más productivos en Boyacá”: gerente ETB

El ex Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) entre 2010 y 2015 y actual gerente de ETB- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) visitó Tunja y mencionó a Caracol Radio cómo está la tecnología en Boyacá y cuáles son los desafíos.

“Ya Boyacá no compite con Bogotá, Medellín o con Cali. No, ahora estamos compitiendo con Shenzhen en China, con Nueva York, con San Francisco en Estados Unidos. Entonces realmente los boyacenses tenemos que dar todavía un salto para acelerar más en el uso de la inteligencia artificial”.

“Tenemos que volvernos los grandes expertos. Una cosa maravillosa que hoy pasa es que los boyacenses hoy tenemos nuestras manos la mejor tecnología, la misma que tienen los países desarrollados y tenemos que sacarle el jugo a esa tecnología para que a través de la inteligencia artificial montemos negocios, ayudemos a que nuestros campesinos para que produzcan más y hagan más plata con el agro, para que la salud pública con la inteligencia artificial sea mejor. Eso lo podemos hacer todos los boyacenses”.

Molano mencionó que se está trabajando con los territorios más alejados ya que, desde hace más de diez años todos los municipios en Boyacá tienen fibra óptica y los operadores han hecho un trabajo fabuloso en las cabeceras municipales.

“Todo está cableado con fibra óptica, igual que en Nueva York, igual que en Londres, igual que en París. O sea, no tenemos nada que envidiarles. Nos faltan las zonas rurales y es el reto más grande y aquí ETB está ayudando a que las zonas rurales estén mejor conectadas con este plan que hacemos con el gobernador Amaya y con su secretaria TIC Sandra Milena Urrutia Pérez”.

“Trabajamos para que esa conectividad también llegue a las zonas rurales. En las cabeceras ya estamos bien. El reto ahora, ya que tenemos el internet en las manos masivamente los boyacenses, es que la usemos mejor y sobre todo que usemos inteligencia artificial para ser más productivos”, finalizó.