Exasesor de derechos humanos fue atacado con arma blanca por habitante de calle en Medellín

Medellín

Un hecho de violencia generó pánico en el centro de Medellín en la tarde de este lunes 1 de septiembre, cuando un habitante de calle atacó con arma cortopunzante al abogado Luis Fernando Parra Aguilar, exasesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.

El ataque ocurrió en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, a pocos metros del complejo administrativo de La Alpujarra, luego de que Parra saliera de una reunión y caminara por el sector. Según informó el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, el agresor lo abordó y lo hirió en varias ocasiones, causándole lesiones en las manos.

“Alrededor de las 5:30 p. m., el ciudadano Luis Fernando Parra fue agredido con arma blanca en el sector de Plaza de la Libertad. En este momento, a través de las cámaras y en terreno, la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”, señaló el secretario Manuel Villa a través de su cuenta en X.

La víctima fue auxiliada inicialmente por transeúntes y atendida por paramédicos que lo estabilizaron antes de su traslado al centro asistencial, sin presentar heridas de gravedad.

Avances en las investigaciones

Aunque se desconocen las causas del ataque contra el abogado, algunas versiones de la comunidad y testigos del hecho, indican que se habría originado porque el exasesor de derechos humanos no accedió a entregar lo que el habitante de calle le exigió.

Este ataque revivió la preocupación ciudadana por casos similares en el Valle de Aburrá: el pasado 11 de agosto, en Itagüí, el joven Esteban Yepes Palacios, de 19 años, murió tras ser apuñalado por un habitante de calle.

Ante la situación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá anunció refuerzos de seguridad en puntos críticos del centro de Medellín y confirmó que el caso ya está bajo investigación.