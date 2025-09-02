Transportadores no llegaron a un acuerdo y continúa el bloqueo de la vía en el peaje de Amagá

Amagá- Antioquia

Un grupo de transportadores que manifiestan estar bastante afectados por las restricciones que tienen las vías en el Suroeste, especialmente en Sinifaná, además de la infraestructura y las tarifas del peaje. Por esta razón, este lunes varias personas comenzaron una protesta con el bloqueo de la vía La Mansa-Primavera k86 en el peaje de Amagá.

La policía de carreteras de Antioquia indica que en la tarde de este lunes se llevó a cabo una reunión con voceros de la manifestación, pero que no se llegó a ningún acuerdo; por lo tanto, procedieron a bloquear la vía.

Uno de los manifestantes explica cómo funciona la movilidad en ese sector, recalcando que le darán prioridad a las ambulancias.

“A partir de este momento se encuentra cerrada la vía; daremos paso cada 2 horas para servicio público, para carros particulares y organismos de socorro, cada 15 minutos subiendo y 15 minutos bajando; será una marcha pacífica. Aquí estamos un grupo comprometido, pero necesitamos que, desde el gobierno nacional, que, desde la ANI, que Pacífico 1, nos escuchen y que sean solucionadas nuestras peticiones que tenemos”, agregó.

Protesta en vías de Caldas y La Estrella

En la tarde, los manifestantes que realizaban bloqueos en la Variante de Caldas y la vía vieja, a la altura de los sectores El Ciclista y Las Chachas, levantaron la manifestación tras un acuerdo con las alcaldías. Las personas que interrumpieron la movilidad durante la mañana del se quejaban del manejo de las obras que la alcaldía realiza en horario nocturno, tras un derrumbe en la zona.

“Se les autorizó por parte del área metropolitana, como ente regulador de la movilidad en el área metropolitana, valga la redundancia, usar como ruta alterna para sus rutas la variante a Caldas. Entonces ellos van a poder mandar unas busetas por la cincuenta y otras por la variante para de esta manera transitar todos por la misma zona”. Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, alcalde de La Estrella.

Se espera que los transportadores que permanecen en el peaje de Amagá se reúnan con las autoridades de nuevo este martes para que lleguen a un acuerdo y se pueda normalizar la movilidad en esa zona del Suroeste de Antioquia.