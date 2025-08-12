Investigan asesinato de joven atacado por un habitante de calle en Itagüí; la familia pide justicia

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el homicidio de Esteban Yepes Palacio, de 19 años, quien fue asesinado tras ser atacado con arma blanca en vía pública en Itagüí, Sur del Valle de Aburrá. El hecho quedó registrado en un video —que circula en redes sociales— y ha causado conmoción en la comunidad.

La víctima caminaba por la calle 51 con carrera 53, paseando a su perro, cuando un adulto mayor apareció en sentido contrario, se devolvió repentinamente y, sin mediar palabra, lo atacó y le causó un lesión en el cuello.

La herida fue mortal y el joven falleció casi de inmediato, sin alcanzar a recibir atención médica. La comunidad intentó auxiliarlo, pero fue imposible salvarle la vida.

El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Gustavo Adolfo Rodríguez, confirmó que el presunto agresor fue capturado y permanece a la espera de las audiencias judiciales correspondientes.

Piden justicia

Mientras avanza la investigación, el padre de la víctima, Sergio Yepes, exige que el caso no quede impune y que el detenido no recupere la libertad, para evitar que pueda atacar a otras personas.

“Mi hijo no tenía problemas con nadie. Había terminado el bachillerato y estaba terminando un curso de inglés para empezar a estudiar Administración de Empresas”, afirmó.

Entre tanto, dijo que “nunca habíamos visto al agresor por las calles del municipio. Los vecinos dicen que lo habían visto en Envigado”.

El señor Yepes, oriundo de Concordia, informó que el cuerpo de su hijo será trasladado a ese municipio, donde familiares y amigos le darán el último adiós.