Hurtos de cable afectan movilidad y seguridad en túneles de la Autopista Medellín-Bogotá

Medellín

La concesión vial Devimed expresó su rechazo frente a los reiterados casos de hurto de cable en diferentes tramos de la Autopista Medellín-Bogotá. Estos hechos, según informó la entidad, han generado consecuencias directas en la movilidad y en la seguridad de miles de usuarios que a diario transitan por este corredor vial.

La concesión explicó que el hurto de cable no solo afecta la infraestructura eléctrica, sino que compromete de manera directa la visibilidad dentro de los túneles y en la vía, aumentando los riesgos de accidentalidad.

“Este tipo de delitos perjudican el desplazamiento y la seguridad vial de los usuarios de la Autopista Medellín-Bogotá”, indicó la entidad a través de un comunicado.

Afectaciones en el tramo vial

El más reciente caso ocurrió en la madrugada de este jueves 28 de agosto, en el túnel ubicado en el kilómetro 13+000, donde personas inescrupulosas sustrajeron cableado eléctrico que hace parte del sistema de iluminación. Como resultado, se mantuvo paso restringido en el sector mientras se realizaron las labores técnicas para restablecer la normalidad.

Finalmente, la concesión reiteró el llamado a las autoridades competentes y a la ciudadanía para rechazar este tipo de hechos delictivos, que no solo afectan la operación de la vía sino que ponen en riesgo la vida de los conductores y pasajeros.