Alerta por construcciones ilegales en Rionegro, Antioquia: van ocho capturados este año

Afectaciones por un talud en medio de una construcción ilegal en Rionegro, Antioquia. Foto: Alcaldía de Rionegro.

En Rionegro, en el oriente antioqueño, las autoridades han capturado a ocho personas en lo corrido del 2025 por adelantar construcciones sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Los operativos hacen parte de los controles urbanísticos que buscan frenar edificaciones en terrenos no aptos o sin licencia. Según el Código Nacional de Policía y Convivencia, este tipo de obras pueden ser suspendidas, demolidas y, en algunos casos, dejar sin servicios públicos a los inmuebles intervenidos.

La licencia de construcción es un requisito obligatorio para cualquier tipo de obra, desde ampliaciones y adecuaciones hasta demoliciones y nuevas edificaciones, pues garantiza el cumplimiento de las normas de uso del suelo y las condiciones técnicas del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

Procesos judiciales

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en procesos judiciales por fraude a resolución judicial o administrativa, un delito contemplado en el Código Penal.

La secretaria de Gobierno de Rionegro, Carolina Tejada, insistió en que “al no darle cumplimiento a los requisitos se suspenderán las obras por medio de una orden de policía y al no acatar, se darán arrestos y multas económicas”

En los últimos meses, las autoridades locales han reforzado los controles y advierten que continuarán con las sanciones a quienes adelanten proyectos urbanísticos por fuera de la norma.