En vilo la adición presupuestal para garantizar el Internet en colegios oficiales de Santander

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que el ministerio de educación dio unos días de gabela mientras se revisa la propuesta de adición presupuestal para garantizar la conectividad en los colegios oficiales en 82 municipios del departamento y que beneficia a más de 100 mil estudiantes.

“El ministro de educación ordenó revisar el tema. Estamos esperando la respuesta a ver si podemos salvar la conectividad para los niños de Santander y que no se vayan a quedar las poblaciones vulnerables de los municipios sin internet porque sería un efecto desastroso en la educación de los santandereanos y en ese proceso tan bueno que llevamos de educación en el departamento“, dijo el gobernador.

Lea también: ICFES confirmó nueva fecha para aplicar la Prueba Saber 11 en tres municipios de Santander

El nuevo plazo se vence el próximo 24 de agosto y se espera ese día tener una respuesta favorable para que estos estudiantes no se queden sin internet en lo que resta del 2025.

El secretario de educación departamental, Nicolás Ordóñez, aseguró que ya se avanza en este proceso de revisión para obtener la respuesta favorable para el beneficio de los jóvenes.